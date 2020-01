Karate: Kampfschrei neben der Basilika

Malerisch liegt sie in einer Senke. Von der Donau durchflossen, mit Brücken verbunden. Die ungarische Hauptstadt Budapest zählt zu den beliebtesten Touristenstädten Europas.

Für schöne Bauwerke und Brücken werden zwei Erfurter nächste Woche kaum einen Blick haben. Dafür sind sie zu aufgeregt und zugleich fokussiert auf etwas ganz anderes. Im Olympischen Center, unweit der berühmten St.-Stephans-Basilika, wollen Hannah Riedel (15) und Paul Matkey (17) ein kleines Stück Erfurter Sportgeschichte schreiben. Noch nie ist es einem Erfurter Karateka gelungen, im Kumite, der Zweikampf-Variante des Karate, Edelmetall bei einer Europameisterschaft zu erringen.

Riedel und Matkey wollen die Ersten sein. „Ich hoffe, dass es eine Medaille wird“, sagt Hannah Riedel, die in der U 16 (+54 kg) starten wird. „Ich freue mich drauf und habe gut trainiert“, meint Paul Matkey, U-18-Athlet (-68 kg).

Schon jetzt werden Punkte für dieJugend-Olympiade 2022 gesammelt

Beide gehören zur von Claudia und Swen Sattler trainierten Leistungsgruppe des inzwischen zweitgrößten deutschen Karatevereins, dem Karate Dojo Chikara-Club Erfurt. Trainer Swen Sattler traut seinen Schützlingen das Podest zu: „Hannah hat jede Gegnerin, die in Budapest dabei ist, schon bei internationalen Turnieren besiegt. Und Paul hat auch das Potenzial für eine Medaille, wenn er einen guten Tag erwischt.“

Mit Siegen bei EM-Vorbereitungsturnieren, die zugleich schon dem Zweck dienen, Punkte für die Weltrangliste zu sammeln, um sich in Riedels Fall für die Olympischen Jugendspiele 2022 zu qualifizieren (die ersten Zehn in jeder Gewichtsklasse sind dabei), haben Riedel und Matkey Selbstvertrauen getankt.

Die 15-jährige Hannah Riedel hat die größten Chancen, erstmals eine EM-Medaille im Kumite nach Erfurt zu holen. Foto: Verein

Beide gewannen ein Turnier in Dänemark, Riedel zudem ein weiteres in – ein gutes Omen – Budapest. Auch in Venedig, Kroatien, Österreich und auf Zypern waren sie bei Wettkämpfen der sogenannten Youth League am Start und schafften es einige Male aufs Podest. Hannah Riedel flog mit Claudia Sattler sogar zum einzigen Turnier dieser Serie außerhalb Europas nach Mexiko. „Das war ihre erste richtig weite Wettkampfreise. Sie sollte damit schon einmal lernen, sich auf eine andere Zeitzone und ein anderes Klima einzustellen“, berichtet Swen Sattler, wie sein Verein bereits jetzt versucht, die Weichen für die weitere Karate-Karriere seines Talents zu stellen.

Generell ist er hoffnungsvoll für die nächsten Jahre: „Chiara Wetzel wurde schon dreimal deutsche Meisterin und ist nur nicht bei der EM dabei, weil sie beim letzten Mal Zweite wurde. Auch Antoine und Henri Diemar haben großes Potenzial. Das ist eine richtig starke Truppe, die einiges erreichen kann.“

Um seine zwei EM-Starter optimal vorzubereiten, hat Sattler ihnen einen strikten Trainingsplan verpasst, den sie seit Oktober akribisch verfolgen. Neben dem tägliche Training im vereinseigenen Dojo in der Kalkreiße trainieren Riedel und Matkey jeden Dienstag zusätzlich am Bundesstützpunkt in Waltershausen unter Jugendbundestrainer Klaus Bitsch. Obendrein steht jedes Wochenende ein Turnier oder ein Trainingslager auf dem Programm.

Trainer Swen Sattler: „Sie sindso etwas wie unsere Kinder“

So viel Ehrgeiz geht dem Trainer ans Herz: „Sie sind schon so etwas wie unsere Kinder, Paul kommt zu uns, seit er drei oder vier ist, Claudia und ich sehen ihn seitdem fast jeden Tag“, erzählt Swen Sattler.

Kinder, die langsam erwachsen werden. Paul Matkey wird in diesem Jahr zum ersten Mal bei einer deutschen Meisterschaft der Männer an den Start gehen. Für Hannah Riedel steht das große Ziel Jugend-Olympiade in zwei Jahren auf dem Zettel.

Doch vorher wartet, nach einem letzten Trainingslager mit der Nationalmannschaft in Hennef, die Junioren-EM in Budapest, ihre erste große internationale Meisterschaft. Aus den Kampfschreien, die man bei jedem Training in der Erfurter Kalkreiße hört, sollen nächste Woche, zwei Kilometer östlich der Donau, Jubelschreie werden.

Karate-Europameisterschaften der U16 bis U21 vom 7. bis 9. Februar im Livestream unter: www.sportdata.org; Informationen zum Karate Dojo Chikara-Club Erfurt unter: www.kdce.de