Karateka Noah Bitsch holt Olympiaticket

Paris. Waltershäuser wird bei Quali-Turnier Zweiter.

Mit einer formidablen und willensstarken Vorstellung hat sich Noah Bitsch seinen großen Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio erfüllt. Der Karateka von Bushido Waltershausen holte sich beim Qualifikationsturnier in Paris den zweiten Platz und sicherte so das Ticket.

Dabei war der Wettkampf für den 31-Jährigen (Gewichtsklasse bis 75 kg), der seine Karriere nach diesem Jahr beenden wird, auch gut gestartet. Bitsch, der mit Beschwerden im rechten Knie zu kämpfen hatte, gelangen fünf Siege in Serie. Der Sprung in die Finalrunde der besten vier Kämpfer war somit geschafft. In dieser wurden die Duelle im System „Jeder-gegen-jeden“ ausgetragen. Gleich zu Beginn musste er eine Niederlage hinnehmen. Es war die erste während des gesamten Turnierverlaufs. Dabei hatte er bis kurz vor Schluss gegen seinen Kontrahenten aus Jordanien geführt.

In der Folge blieb der Thüringer jedoch fokussiert. Der zweite Kontrahent, Nurkanat Azhikanov aus Kasachstan, wurde mit 4:1 bezwungen. Im dritten, eher unspektakulären Kampf blieb es gegen den Ungarn Gabor Karoly Haspartaki bei einem 0:0. Das reichte Bitsch, um als einer der drei Besten die Qualifikation zu sichern. Sportdirektor Christian Grüner lobte die Leistungen des Waltershäusers, der von Bundestrainer Thomas Nitschmann und seinem Vater Klaus Bitsch perfekt eingestellt wurde.