Karateka Riedel wieder mit Bronze bei „kleiner“ WM

Poreč. Der Chikara-Club Erfurt ist bei der Youth League in Kroatien zahlreich vertreten und feiert eine Medaille sowie einen starken Debütanten.

Im kroatischen Poreč fand am vergangenen Wochenende das letzte Youth-League-Turnier der Karatekas in dieser Saison statt. Mit 1540 Teilnehmern aus 50 Nationen, die sich im Kumite (Kampf) und Kata (Form) maßen, glich es einer kleinen Weltmeisterschaft. Neben acht anderen Wettkämpfern des Karate Dojo Chikara-Club Erfurt war Hannah Riedel die heißeste Medaillenanwärterin in Kroatien. Sie hatte mit einem dritten Platz bei der Youth League in Limassol bereits unter Beweis gestellt, dass sie international mithalten kann.

Entsprechend groß war die Freude, dass Riedel auch diesmal wieder mit ihrer Leistung überzeugte und sich in ihrer Klasse (U18, +59 kg) erneut eine Bronzemedaille sicherte. Nach einem Freilos in der ersten Runde, einem Unentschieden und einem Sieg in der dritten Runde (1:0) musste sich die Erfurterin in der vierten Runde der späteren Finalistin aus Slowenien sehr knapp geschlagen geben. Der Umweg zur Bronzemedaille führte Riedel über die Trostrunde. Hier überzeugte sie mit zwei souveränen Kämpfen und mentaler Stärke. So besiegte sie Dijana Bota aus Serbien mit 8:1 und Asia Pergolesi aus Italien mit 6:4.

Bei seiner ersten Youth League erkämpfte Lennox Kolley (U14, -50 kg) einen sehr guten siebten Platz. Die anderen Erfurter „Premierengäste“ Josie und Celine Schmitz, Dalia Davoud, Paul Matkey und Jonas Müller sammelten Erfahrungen auf internationaler Ebene, auch mit dem Trainingslager im Vorfeld.