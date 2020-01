Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kassandra Walluks: Zwei Tage im Judo-Tunnel

Kassandra Walluks wirkt am Donnerstag zufrieden. Dass dem so ist, ist dem Umstand geschuldet, dass der 24. Sparkassen-Pokal, der am Wochenende im Sportforum über die Bühne geht, mit Blick auf die Teilnehmerzahlen restlos ausgebucht ist. 325 gemeldete Teilnehmer für den Sonnabend, 345 für den Sonntag, insgesamt 78 Vereine. „Ich gehe davon aus, dass es ein langes Turnier wird“, sagt die Trainerin des JC Judo, die naturgemäß auch eine gewaltige Aktie an der Organisation des Turniers hat. Die 33-Jährige verweist zudem auf die Tatsache, dass der Wettbewerb bei der U13 auch als ein Ranglistenturnier für Thüringen ausgeschrieben ist. Da sei es letztlich nicht weiter verwunderlich, dass sehr viele die Reise gen Jena antreten würden.

Das Turnier als solches ist für Kassandra Walluks natürlich etwas ganz Besonderes, schließlich ist die Jenenserin von Anfang an dabei. „Du hattest halt einfach Heimvorteil, hattest keinen langen Anreiseweg, alles war vertraut“, erinnert sich die Biochemikerin an ihre aktive Zeit, die gerade im Begriff ist, ihren Doktor zu machen. Seit ein paar Jahren greift sie jedoch nicht mehr in das Wettkampfgeschehen ein, sondern fungiert indes als Trainerin am Mattenrand für die Ältesten der U11, die U13 und U18. „Es freut mich natürlich, wenn meine Schützlinge gute Kämpfe absolvieren und sich platzieren“, sagt Walluks, die in ihrer aktiven Zeit eine Silbermedaille beim Pokal holen konnte.

Apropos U13. In jener Altersklasse rechnet sich Walluks für ihre Schützlinge – drei Mädchen, drei Jungen – durchaus Chancen aus. „Das sind meine Leistungsträger. Sie nehmen regelmäßig an Wettkämpfen teil, lassen kein Turnier aus und entwickeln sich permanent weiter. Ich erwarte zwei bis drei Medaillen“, betont Walluks, die keinen Hehl daraus macht, dass sie im Vorfeld aufgeregt sei und sich letztlich auch auf jenen Moment am Sonntagabend freut, wenn denn alles überstanden ist und sie einmal innehalten kann. Doch bis es so weit ist, wird sie – wie sie selbst sagt – im Judo-Tunnel verweilen.