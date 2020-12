Bundestrainer Joachim Löw hat sich am Montag der Presse gestellt.

DFB Kaum Selbstzweifel, Kritik am DFB: Joachim Löw bleibt stabil

Der angenehmste Teil des Tages kam für den Bundestrainer gestern zum Schluss. In der Qualifikation zur WM 2022 in Katar trifft Deutschland auf Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein – keine Gruppe, vor der Joachim Löw Angst haben muss. Doch bevor am Abend ausgelost wurde, hatte Löw bereits ein aufregendes Programm hinter sich.