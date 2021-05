Kaum Wettkämpfe, aber trotzdem Erfolge für den SV 1883 Schwarza

Rudolstadt. Die Schwarzaer Judoka haben mit Matthias Herlitze einen neuen Abteilungsleiter. Und der hat konkrete Vorstellungen für die kommenden Monate.

Seit Ende Oktober 2020 hat die Abteilung Judo des SV 1883 Schwarza einen neuen Leiter: Den 31-jährigen Matthias Herlitze, der dem Verein seit 1999 angehört. Der junge Mann über die Abteilung, Corona und die Zukunft.

Bitte beschreiben Sie uns kurz den Prozess, der dazu geführt hat, dass Sie nun die Zügel bei den Schwarzaer Judoka in der Hand haben.

Um möglichst effektiv arbeiten zu können, haben wir 2017 die Abteilung in Ämter und Aufgaben umstrukturiert und sie an die aktuellen und zeitgemäßen Anforderungen angepasst, auch, um den in nächster Zeit notwendigen Generationenwechsel besser managen zu können. Corona stellte dann zahlreiche neue zeitintensive Anforderungen, sowohl im Job als auch im Ehrenamt, die den Prozess massiv beschleunigten. Um auch während der Pandemie weiterhin schnell und effektiv ohne lange Kommunikationswege handeln zu können, entschied sich die bisherige Führung, mir die Leitung zu übertragen, zunächst interimsweise. Alle Absprachen erfolgen nach wie vor im Team. Ich bin guter Dinge, dass wir auch weiterhin gut zusammenarbeiten und die Abteilung weiter nach vorne bringen werden.

Wie haben Sie das herausfordernde Corona-Jahr 2020 sportlich wahrgenommen? Welche Rückschläge, aber auch Erfolge wurden verzeichnet?

Viele Meisterschaften, Freizeiten und andere Maßnahmen sind leider ausgefallen, aber wir haben zwei Titel und vier Medaillen bei den Thüringer Meisterschaften der unter 18- und 21-Jährigen und zwei Medaillen bei den Mitteldeutschen Einzelmeisterschaften holen können. Besonders hervorzuheben ist Jessica Voigt, die sowohl in der U18 als auch in der U21 jeweils zwei Medaillen beisteuern und in beiden Altersklassen an den Deutschen Einzelmeisterschaften teilnehmen konnte. Ich möchte auch unsere gemeinsame Jugendfreizeit im Sommer mit der Kreissportjugend betonen und unser Randori im September, das wir als Ersatz für die ausgefallene Landeseinzelmeisterschaft der U13 ausgerichtet haben. So haben wir gezeigt, dass mit Hygienekonzepten trotz Corona einiges möglich ist. Durch Onlineangebote ab dem Sommer konnten wir zudem das Training fast flächendeckend weiter absichern.

Was sind die Pläne für 2021?

Unser oberstes Ziel ist es, weiterhin Judotraining anzubieten, egal ob online, im Outdoorbereich oder in der Halle. Natürlich hoffen wir, so schnell wie möglich wieder auf die Matte zurückkehren zu können. Zudem wollen wir auch in diesem Jahr an unseren Jugendfreizeiten festhalten, um den Kindern wenigstens ein bisschen Normalität zurückzugeben. Des Weiteren haben wir bereits begonnen, unsere 70-Jahr-Feier im Jahr 2022 vorzubereiten.

Ende des Jahres sind ordentliche Vorstandswahlen. Sie haben bereits Ihre Kandidatur als Abteilungsleiter bekanntgegeben. Für den Fall Ihrer Unterstützung durch die Mitglieder: Welche Ideen und Pläne haben Sie für die kommenden Jahre, auch in Bezug auf den Gesamtverein?

Wir haben mit dem Bau eines neuen Dojos (Vereinszentrums) und der Modernisierung unserer Wettkampftechnik zwei große Betätigungsfelder, die noch nicht abgeschlossen sind. Aber ich würde gern unsere Crowdfunding-Initiative, die wir 2017 gestartet hatten, noch einmal aufleben lassen. Ich gehe davon aus, dass es nach der Vorstandswahl 2022 auch im Gesamtverein einen Generationenwechsel geben wird und damit auch die eine oder andere neue Idee, bzw. Reform oder neue Projekte. Auch hier werden wir uns als Judoka in geeigneter Weise beteiligen.

Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, ob Sie sich eine ehrenamtliche Position auf einer höheren Ebene neben oder nach Ihrer Tätigkeit als Abteilungsleiter vorstellen können?

Aktuell bin ich fürs Erste seit viereinhalb Monaten Abteilungsleiter und würde das auch gern die nächsten Jahre weitermachen.