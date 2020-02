Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kegelanlage der Wertherhalle in Nordhausen wird repariert

Die vier Anlaufbahnen der Kegelanlage in der Werthersporthalle in Nordhausen sollen in diesem Frühjahr repariert werden. Das teilte jetzt Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) der Abteilung Kegeln der TSG Salza auf Anfrage mit. Die Reparatur sei notwendig, um die Genehmigung der Wettkampfstätte durch den Thüringer Kegler-Verband nicht zu gefährden. „Beginnend ab diesem Jahr soll die Halle Schritt für Schritt instandgesetzt werden“, versprach der Oberbürgermeister. Dies sei in der Vergangenheit wegen der bisher fehlenden finanziellen Mittel nicht möglich gewesen. So wird in diesem Jahr auch mit der Sanierung des Sanitärbereiches der Werthersporthalle begonnen.

Darüber hinaus sollen in diesem Jahr auch der Hohekreuz-Sportplatz in Nordhausen sowie der Tennenplatz in Bielen saniert werden. Dafür sind insgesamt 800.000 Euro im städtischen Haushalt 2020 eingestellt.