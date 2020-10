Mit 3:5 und 2:6 verlieren die Ostthüringer Kegel-Bundesligisten SV Blau-Weiß Auma und SV Pöllwitz ihre Punktspiele und stehen beide mit je einem Sieg nach vier Spielen in der Tabelle.

Das erwartet knappe Duell lieferte sich Aufsteiger Auma und der FSV Erlangen-Bruck. Die Gastgeberinnen gaben den Sieg gegen den Tabellennachbarn in den letzten Würfen aus der Hand. „Das war enttäuschend“, sagte Trainer Jan Koschinsky. „Unser Kindergarten hat gut gespielt. Vanessa und Selina sind beide erst fünfzehn – und zum Ende hin, haben wir Nerven gezeigt.“ Mannschaftsführerin Corinna Thiem hatte im Startpaar mit 561:539 bei 2:2 Sätzen für den ersten Aumaer Punkt gesorgt – ohne zufrieden zu sein. „Das war mühsam. In die Vollen hat es gar nicht funktioniert.“ Neben ihr spielte Franziska Konrad (558) nur drei Holz weniger, konnte aber keinen Satz gewinnen.

Trainingsleistungen nicht umgesetzt

Im zweiten Durchgang brachten Vanessa Geithel (571:528/3:1) und Selina Thiem mit ihren Mannschaftspunkten die Aumaerinnen in Führung. Mit 4:0 Sätzen und 592:556 Holz war der Sieg von Selina Thiem eine klare Angelegenheit.

„Die sechshundert Holz fallen schon noch“, meinte sie. „Besser als die Mama zu sein, ist aber immer gut“, sagte sie und lachte. Mit einer 3:1-Führung und einem Plus von 47 Holz gingen Saskia Wiedenhöft und Silke Rietze in den Schlussdurchgang. Silke Rietze konnte ihre Trainingsleistungen nicht umsetzen, nach zwei Bahnen kam Yvonne Wolf für sie ins Spiel. Das Duell war nicht mehr zu gewinnen, ging 1:3 (515:579) verloren.

Saskia Wiedenhöft steigerte sich zunächst von Bahn zu Bahn, brach aber im letzten Satz mit 128 Holz ein, verspielte ihren Vorsprung. „Als ich den Hamburger sah, da hab’ ich fast aufgegeben“, sagt sie.

„Schade, aber in der Bundesliga darf man sich solche Fehler nicht erlauben.“

Drei Kegel standen Lücke auf Lücke – ein schwieriges Bild. Drei Würfe braucht es oft, um zu räumen. Saskia Wiedenhöft benötigte für die drei Holz fünf Versuche, weil ihr zwei Fehlwürfe unterliefen. Auf der Nebenbahn kam Tanja Schardt auf und gewann das Duell 577:570 bei 2:2 Bahnen. „Schade, aber in der Bundesliga darf man sich solche Fehler nicht erlauben“, sagte Saskia Wiedenhöft. Trotz dreier Mannschaftspunkte verlor Auma mit 3:5 und 3367:3390 Holz.

Zwei Duelle gehen mit dem vorletzten Wurf verloren

Mit 2:6 (3451:3486) unterlag der SV Pöllwitz bei der SG Lorsch-Bensheim. „Wir sind alle sehr niedergeschlagen“, sagte Trainer Ronny Hahn. „Wir haben solide gespielt, aber uns fehlen im Moment die Ergebnisse über sechshundert.“ Anna Müller kam bei ihrem Mannschaftspunkt mit 599 Holz (3:1 Sätzen) nahe an diese Marke heran. Den zweiten Mannschaftspunkt erkämpfte Gabriele Muhl mit 582:579 Holz bei Satzgleichstand. Mit einer 2:1-Führung gingen die Pöllwitzerinnen auf der Sechs-Bahn-Anlage aus dem Startdurchgang. Friederike Schulz hatte beim 577:574 zwar mehr Holz geholt, aber nach Sätzen mit 1:3 verloren. In der zweiten Runde gingen die knappen Duelle durchweg an die Gastgeberinnen. Sarah Conrad (566), Marie-Christin Illert (568) und Diana Langhammer (559) konnten nicht punkten.

Zwei Duelle gingen mit dem vorletzten Wurf verloren, die Führung wechselte hin und her. „Lorsch hat das zweite Mal auf der neuen Bahn gespielt und sich um 150 Holz gesteigert, gegen uns ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagt Ronny Hahn.