Nach 1:7-Klatsche: SV Wernburg sieht Felle davonschwimmen

Angesichts der Höhe der Klatsche, die die Kegler des SV Wernburg beim ATSV Freiberg kassierten, konnte er sich im Nachhinein nicht einmal ärgern. „Dafür war es einfach zu deutlich“, meinte Wernburgs Spielertrainer nach dem 1:7 (3230:3400) und nahm es sportlich. „Es ist ernüchternd und enttäuschend, aber am Ende erging es uns wie fast allen Mannschaft, die nach Freiberg fahren. Es ist extrem schwer dort etwas zu holen, selbst wenn sie einen nicht so guten Tag haben.“

Ungeachtet dieser Ausgangslage fuhr der Spitzenreiter mit der Hoffnung auf Zählbares nach Sachsen. Die aber wurde bereits im ersten Drittel zerschlagen. Weder Hopfe noch Christian Zeh konnten bei jeweils 510 Holz auch nur einen einzigen Satz holen und angesichts eines Rückstands von 127 Kegeln war die Partie bereits entschieden. Obwohl Wernburgs Coach seinen übrigen Spielern eine gute Leistungs bescheinigte, gelang lediglich der Ehrenpunkt durch Simon Axthelm und am Ende klaffte eine Lücke von 170 Holz zwischen dem ersten und dem zweiten Sieger dieser Begegnung.

„Kunststoffbahnen liegen uns einfach nicht“

„Kunststoffbahnen liegen uns einfach nicht“, hadert Manuel Hopf und sieht die Felle mit Blick auf den angestrebten Staffelsieg schon davonschwimmen. Zwar rangiert der SVW weiterhin mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze, doch im Auswärtsspiel beim ebenfalls sehr heimstarken SK Markranstädt und dessen enorm fallträchtiger Kunststoffbahn sieht er sich und seine Mannen bereits vorab auf verlorenem Posten.

„Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Wir haben jetzt noch vier schöne Spiele vor uns in denen wir alles geben und dann werden wir sehen, was am Ende herauskommt.“ Im Titelrennen in der 2. Bundesliga Ost/Mitte sieht er jedenfalls Markranstädt sowie Erstliga-Absteiger TSV Zwickau im Vorteil.

