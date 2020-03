Keglerin Sarah Konrad hat Comeback im Blick

Die kleine Viktoria schlummert friedlich, sie ist noch nicht einmal drei Wochen auf der Welt. Ein Wunschkind der Eltern Sarah und Alexander Conrad, beide Kegelsportler aus Passion. Sarah spielt für den deutschen Vizemeister SV Pöllwitz. Alexander für den Zweitligaspitzenreiter SV Wernburg.

Dieser Tage dreht sich bei Familie Conrad in Jena fast alles um das Baby, freut sich die Mama, „dass die Kleine lieb ist, gut schläft und trinkt“. Mutterglück. Nur eben auch ein wenig getrübt durch die Corona-Krise. „Die Großeltern würden auch gern ihren Urenkel sehen, doch das geht nicht, da müssen wir schweren Herzens von Besuchen absehen“, sagt die 29-Jährige. „Aber uns geht es ja gut. Wir sind gesund, da gibt es ganz andere Schicksale“, sagt sie. Die frühere U23-Weltmeisterin verfolgt die Nachrichten, steht mit den Team- und Arbeitskollegen in Kontakt, hat mit den ersten Übungen zur Rückbildung angefangen, will bald die ersten Runden auf dem Fahrrad drehen.

„Der Sport, die Bewegung – das fehlt mir schon sehr.“ Und eigentlich hatte sich irgendwie gehofft, „dass ich bald wieder kegeln kann“. Doch der Sport ruht in Corona-Zeiten. Ob die Kegel-Bundesliga noch einmal in die Gänge kommt, die Saison zu Ende gespielt wird, man weiß es nicht.

Am 20. Oktober hat Sarah Conrad das letzte Bundesligaspiel für die Pöllwitzerinnen bestritten, beim Europapokalturnier in Kroatien war sie noch dabei, erspielte mit den Finaleinzug, die Champions League-Runde verfolgte sie am Liveticker.

Mit etwas Abstand sieht sie das Jahr nach der Aufstiegs- und Sensationssaison als erfolgreich an, auch wenn der SV Pöllwitz im zweiten Jahr in der Bundesliga nicht unter die ersten drei kommt, um wieder international spielen zu können. „Wir haben bessere Mannschaftsergebnisse als im letzten Jahr gespielt, Maria Dix und Marie-Christin Illert haben sich weiter entwickelt – wir sind jetzt acht Spielerinnen, die alle punkten können.“ Sarah Conrad ist in ihrem Element, das Kegeln ist ihr Sport, fasziniert sie – und wer weiß: Falls die Saison mit Verspätung wieder angepfiffen wird, ist sie schon wieder mit von der Partie.