Kein Durchkommen gegen das Geraer Abwehrbollwerk

Gera In der Volleyball-Thüringenliga muss TU Ilmenau nach dem 1:3 beim Geraer VC seine Tabellenführung abtreten

Zum Rückrundenauftakt reisten die TU-Volleyballer erneut nach Gera, um sich für die einzige Saisonniederlage im Hinspiel gegen den Geraer VC (0:3) zu revanchieren. Gleichzeitig war das Spiel das absolute Topspiel der Thüringenliga – Tabellenführer Ilmenau gegen den Zweiten Gera. Doch am Ende gab es keinen Sieg. Mit dem 3:1 übernahm Gera die Tabellenführung. „Ilmenau war noch stärker als im ersten Spiel in Gera. Aber wir haben vor allem in der Feldabwehr ein äußerst hohes Niveau bewiesen“, freute sich Geras Trainerin Sylvia Roll nach den 102 umkämpften Minuten.

Die Ilmenauer erwischten im ersten Satz einen Blitzstart und führten nach Aufschlagserien von Köbe und Ziehn sowie drei erfolgreichen Angriffen von Brödler mit 10:3. Der Vorsprung schmolz zwischenzeitlich – es zeigte sich, dass die TU-Männer zunehmend Schwierigkeiten hatten, gegen die starke Geraer Block-Feldabwehr durchzukommen. Doch der Satz konnte letztendlich souverän mit 25:18 gewonnen werden.

Im zweiten Satz lagen die Ilmenauer kontinuierlich hinten. Infolge einer instabilen Annahme war das Ilmenauer Angriffsspiel gut lesbar für die taktisch gut eingestellte Geraer Mannschaft, die dem Ilmenauer Angriffsspiel wie schon im Hinspiel nahezu komplett den Wind aus den Segeln nahm. Der Satz ging deutlich mit 14:25 verloren.

Einem kleinen Rückstand liefen die Ilmenauer auch zunächst im dritten Satz hinterher, ehe Likhachev mit einer Aufschlagserie für die 10:9-Führung sorgte. Bis zum 17:18 war der Satz völlig offen, ehe eine Geraer Aufschlagserie zum 24:17 für die Vorentscheidung sorgte und mit dem dritten Satzball zum 25:20 an Gera ging.

Im vierten Satz unternahm Trainer Philipp Rohm einige taktische Umstellungen – nun mit Ingelmann im Zuspiel, Moldenhauer als Diagonalangreifer und Koroljow im Außenangriff. Der Satz begann jedoch mit einem Schockmoment für die Ilmenauer, als Florian Brödler beim Blockversuch seinem eigenen Mitspieler auf den Fuß sprang und umknickte. Er musste mit einer Außenbandverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Ilmenauer waren geschockt, steckten jedoch keineswegs den Kopf in den Sand, sondern zeigten hohen Einsatz und ein Satz auf wirklichem Thüringenliga-Top-Niveau entwickelte sich. Nach Aufschlagserien von Ingelmann und Koroljow drehten die TU-ler einen 0:4-Rückstand bis zu einer 17:15-Führung. Zum Satzende hin war gegen die hervorragende Geraer Abwehr jedoch erneut kein Durchkommen und der Satz ging mit 21:25 verloren.