Kein Vereinssport im Eichsfeld erlaubt

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres dürfen seit dem vergangenen Sonntag in Thüringen wieder Sport treiben. In der neuen Verordnung finden sich keinerlei Einschränkungen. Auch Kontaktsport ist damit wieder möglich, sofern die Hygieneregeln eingehalten werden. Welche Hallen und Sportstätten jedoch geöffnet werden, hängt jedoch auch von den Allgemeinverfügungen in der jeweiligen Region ab.

Das Kinder und Jugendliche wieder endlich wieder aktiv werden dürfen, galt bis zum Dienstag, 10. November, auch für das Eichsfeld. Doch nach einer Tagung stand am späten Nachmittag fest, dass eine neue Allgemeinverfügung des Landkreises Eichsfeld in Kraft tritt. Und diese besagt, dass „der Trainingsbetrieb des organisierten Sportbetriebs von Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres“ - abweichend von jüngsten aktuellen thüringenweiten Entschlüssen – untersagt ist. Hallen und Sportplätze stehen für den Schulsport zur Verfügung Sporthallen- und Plätze können damit lediglich für den Schulsport, nicht aber für den Vereinssport genutzt werden. „Vereinssport entfällt“, machte der Landkreis auf Anfrage in seiner Mitteilung noch einmal ganz deutlich. Es sei dem Einzelnen jedoch freigestellt, „sich im privaten Bereich oder in der Natur sportlich zu betätigen“. Dies sei jedoch „nicht Angelegenheit der Verwaltung“. Bereits Ende Oktober hatte das Landratsamt entschieden, bis zum 15. November ein Sportverbot zu verhängen. Wettkämpfe waren damit nicht erlaubt. „Dabei hat es sich damals aber nicht um ein generelles Sportverbot, sondern um einen eingeschränkten Regelbetrieb gehandelt“, erklärt Mario Lamczyk, Vereinsberater und Geschäftsführer des Kreissportbundes (KSB) Eichsfeld. Training unter freiem Himmel sei dem in geschlossenen Räumen vorzuziehen gewesen, die Abstands- und Hygienevorschriften hätten jedoch stets eingehalten werden müssen. Die erst am Sonntag beschlossenen Lockerungen hinsichtlich des Nachwuchssports sind damit hinfällig. Da ist es auch nur ein schwacher Trost, dass ohnehin nicht alle Kinder- und Jugendmannschaften unter dem Hallendach hätten trainieren können. „Der Eigentümer der Halle hätte entscheiden können, ob er die Halle öffnet oder ob sie geschlossen bleibt“, erklärt Lamczyk. So hätten beispielsweise die Tischtennis-Spieler des TSV Breitenworbis nicht in ihre Halle gekonnt, die Badminton-Nachwuchsakteure des SV Gernrode dagegen schon, da die Halle der Gemeinde gehört. Doch das ist nun von der Aktualität überholt. „Bei uns wäre am kommenden Mittwoch, 18. November, wieder Kinder- und Jugendtraining gewesen“, bedauert Pressesprecher und Verbandsligaspieler Steffen Sommer. Die Schwimmer des 1. Eichsfelder Sportclubs hätten im Leinefelder Leinebad wieder ihre Bahnen gezogen, müssen ihre Einheiten aber nun wieder verschieben. Trainer Daniel Meitzner hatte sich bereits gefreut, an Form und Fitness seiner Schützlinge zu feilen. „Ich begrüße diese Entscheidung“, hatte Meitzner zuvor bereits vorausgeblickt. Im Unstrut-Hainich-Kreis sind dagegen aktuell für Kinder- und Jugendliche wieder alle Sportarten erlaubt, auch Kontaktsport wie Kampfkünste. „Wir fangen ab dem kommenden Montag, 16. November, wieder mit dem Training unter bestimmten Auflagen an“, berichtet Stefan Effenberger, Inhaber und Geschäftsführer der Mühlhäuser Kampfsportschule „Knox Gym“. Die Entscheidung findet Effenberger „gut, da ja gerade Sport die Gesundheit fördert. Und in kleinen, überschaubaren Gruppen wie bei uns ist die Ansteckungsgefahr sehr gering.“ Das bestätigt Franziska Bachmann vom KSB Mühlhausen. „Im Unstrut-Hainich-Kreis ist kein Infektionsherd bekannt, der durch eine Sportveranstaltung verursacht wurde“, erklärt sie. Auch hier können die Träger der Sportstätten entscheiden, ob Anlagen oder Hallen für die Kinder und Jugendlichen öffnen oder geschlossen bleiben. Auch Limitierungen hinsichtlich der Gruppengrößen dürfen die Träger festlegen. Kontaktbeschränkungen gilt es weiterhin zu beachten Die Rückmeldungen der Träger seien jedoch sehr positiv. „In Bad Langensalza waren beispielsweise in der vergangenen Woche die Sportanlagen noch geschlossen, die sind jetzt wieder geöffnet“, verrät die KSB-Mitarbeiterin. Auch in Mühlhausen und Großengottern sei es ähnlich. Es sei jedoch darauf zu achten, dass nach wie vor vor den Sportstätten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen gelten. „Dort dürfen sich keine größeren Gruppen bilden. Und wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen, sollten sie am besten nicht aussteigen“, rät Bachmann. Nicht nur das Zusammenspiel mit dem Gesundheitsamt würde sehr gut funktionieren, lobt Bachmann, auch die Vereine würden in ihrer Verantwortung gerecht werden: „Die achten sehr darauf.“