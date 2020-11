Keine Corona-Lockerungen im Thüringer Sport

Wie erwartet gibt es für den Sport vorerst keine Lockerungen der verschärften Corona-Regeln. Bund und Länder wollen erst auf ihrer nächsten Konferenz am 25. November „über konkrete Schlussfolgerungen sowie die weitere Perspektive für Dezember und Januar im Rahmen eines Gesamtkonzepts diskutieren und entscheiden“, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem fünfstündigen Austausch mit den Ministerpräsidenten. „Nächste Woche ist die Woche der Entscheidungen“, betonte Bayerns Landeschef Markus Söder (CSU). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Sowohl Merkel als auch Söder bekräftigten den Aufruf zum Verzicht auf freizeitbezogene Aktivitäten und Besuche in Bereichen mit Publikumsverkehr. Ein deutlicher Fingerzeig auch für den Sport. „Ich habe wenig Hoffnung, dass Ende November alles wieder gut ist. Es gibt keinen Anlass zu glauben, ab Anfang Dezember sei alles wieder wie früher“, sagte Söder und betonte mit Blick auf den momentanen Teil-Lockdown: „Lieber verlängern statt vorzeitig abzubrechen.“

Der Amateur- und Breitensport, der Anfang November zum Erliegen gekommen ist, muss sich also vermutlich auf eine längere Pause einstellen. Die Profiligen im Fußball, Handball, Basketball und Eishockey werden bis Jahresende wohl nur Geisterspiele austragen dürfen.

Thüringer Oberliga-Mannschaften zum Abwarten verdammt

Ob damit die Fußball-Oberliga zum 23. November wieder ins Training einsteigen kann, scheint inzwischen unrealistisch. Jenen Wunschtermin nannte der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) und hatte vor mehr als einer Woche entsprechende Schreiben an die Landesregierungen geschickt. Man habe aber noch nicht von allen Innenministern Antwort erhalten, müsse deshalb abwarten und zudem angesichts der Entwicklung der Pandemie realistisch bleiben, so NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs auf Anfrage dieser Zeitung.

Geplant war, vom kommenden Montag an das Training der Oberliga-Mannschaften zu ermöglichen, um ab 2. Dezember in den Punktspielbetrieb zurückzukehren. Aber unter den gegebenen Bedingungen sind die Thüringer Oberligisten FC Rot-Weiß Erfurt, Wacker Nordhausen, FSV Martinroda, Einheit Rudolstadt, FC An der Fahner Höhe und FC Carl Zeiss Jena II zum Abwarten verdammt.

Für Franz Gerber ist der Zeitplan längst nicht mehr einzuhalten. „Ich glaube nicht, dass ein Training der Oberligisten noch für November genehmigt wird“, sagte der RWE-Investor und Sportdirektor des Fünftligisten, der unter diesen Umständen nicht an eine Fortsetzung der Saison vor Januar glaubt. „Bevor es wieder losgeht, brauchen wir mindestens zwei Wochen, um mit der Mannschaft zu trainieren.“

Punktspiele wohl erst im Januar

Auch für Philipp Seeland als Trainer von Wacker Nordhausen macht es keinen Sinn, vielleicht noch ein oder zwei Punktspiele bis Weihnachten zu absolvieren, um dann erneut in eine Pause zu gehen: „Klar würden wir am liebsten am 23. November ins Training zurückkehren und noch im Dezember wieder spielen, zumal alle Vereine überzeugende Hygienekonzepte vorgelegt haben.“ Aber die Zweifel wachsen. Zunächst bis 1. Dezember sind seine Spieler mit individuellen Plänen ausgestattet. Nun müsse man abwarten, wie und ob es in diesem Jahr weitergeht, so Seeland.