Dass die Aufgabe nicht leicht werden wird für Meuselwitz´ neuen Trainer Holm Pinder, war sicherlich klar. Vor knapp einer Woche löste er den bisherigen Coach Koray Gökkurt ab, der nach acht sieglosen Spielen in Folge vom ZFC-Präsidium beurlaubt wurde.

Nun soll es Vizepräsident Pinder richten, der bereits von 2011 bis 2014 das Cheftrainer-Amt bei den Zipsendorfern inne hatte. Viel Zeit für Trainingseinheiten gab es nicht, wenngleich man sich kennt innerhalb des Teams. Der Gegner FSV Union Fürstenwalde gehört nun auch nicht zu den „leichteren“ Gegnern in der Regionalliga Nordost, stand vor der Partie am Sonntag auf Tabellenplatz sechs und damit sechs Punkte besser platziert als Meuselwitz. Vergangene Saison trennten sich die Mannschaften zweimal Unentschieden, beim 3:3 in der Rückrunde verspielte der ZFC gar eine 2:0-Führung.

Platz für 126 Dauerkartenbesitzer

Damals verfolgten etwas mehr als 300 Zuschauer das Spiel in Fürstenwalde – so viele waren zur Neuauflage von vornherein nicht erlaubt. Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen und einer entsprechenden Hygiene-Verordnung, waren lediglich 200 Personen in der Bluechip-Arena zugelassen. Abzüglich Spieler, Betreuer, Personal blieb so noch Platz für 126 Dauerkartenbesitzer, die als Fans ihr Zipsendorfer Team in dieser besonderen Situation unterstützten. Damit es bereits im kommenden Heimspiel gegen den BFC Dynamo ein paar mehr werden dürfen, will Präsident Wolf am Montag einen Antrag beim Landratsamt stellen.

Güler vergibt beste Chance

Die zugelassenen Anhänger sahen ihren ZFC in üblicher 4-4-2-Formation, mit den Zugängen Jagupov, Müller und Tuncer von Beginn. Die erste Großchance hatten die quietschgrünen Fürstenwalder mit einer Kopfball aus fünf Metern durch Shoshi. Auf der Gegenseite verfehlte auch Ernst nach einer Ecke mit dem Kopf. Und da aller guten Dinge drei sind, verpasste Güler nach 19 Minuten via Kopf um Zentimeter die Führung für die spielbestimmenden Meuselwitzer, die es durch Kadric auch mit Schüssen aus der zweiten Reihe versuchten. Es klappte im Stellungsspiel bei weitem nicht alles, was Trainer Pinder seiner Mannschaft sehr verständlich zurief. Lautstark auch der Anhang auf der Tribüne, der immer wieder rhythmisch anfeuerte. Dennoch blieb es torlos in Hälfte eins.

Dies änderte sich auch nicht – Fürstenwalde tat wenig für den Spielaufbau, dem immer wieder anrennenden ZFC gelang nach vorn nicht viel. Zweimal schoss Bürger noch auf das Tor. Auch Weinert, der den agilen Mauer ersetzte, konnte das nächste Remis gegen Fürstenwalde nicht verhindern.