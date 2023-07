Kenianerin Kipyegon pulverisiert Meilen-Weltrekord

Monte Carlo Die Kenianerin Faith Kipyegon hat über eine Meile den dritten Weltrekord in diesem Jahr gelaufen.

In 4:07,64 Minuten pulverisierte die 29 Jahre alte Mittelstreckenläuferin beim Diamond-League-Meeting in Monte Carlo die Bestmarke von Sifan Hassan. Die Niederländerin hatte vor vier Jahren die 1609,344 Meter, ebenfalls in Monaco, in 4:12,33 Minuten zurückgelegt.

Die zweimalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin Kipyegon hatte im Juni die Weltrekorde über 1500 Meter (3:49,11 Minuten) und 5000 Meter (14:05,20 Minuten) verbessert.