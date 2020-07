Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

KFA Mittelthüringen im Dialog mit den Klubs

Beim Kreisfußballausschuss Mittelthüringen laufen die Planungen für die neue Saison im Nachwuchsbereich. Nach dem Ende der Mannschaftsmeldungen stehen aktuell die Einteilungen der Staffeln und der zukünftige Rahmenspielplan auf dem Programm. Um sich einen Überblick zu verschaffen, wie es innerhalb der Vereine im KFA Mittelthüringen aussieht, hatte der Jugendausschuss zu einem gemeinsamen Vereinsdialog nach Blankenhain eingeladen. Zehn Vereine waren dabei.

Ausschussvorsitzender Thomas Schmidt erläuterte zunächst die aktuelle Situation im Nachwuchsbereich und die aktuell gültige Corona-Allgemeinverfügung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Explizit ging er dabei auf die Durchführung von Freundschaftsspielen sowie die dazugehörigen Handlungsempfehlungen des Thüringer Fußball-Verbandes ein. Anschließend gab es einen Ausblick auf den außerordentlichen Verbandstag am kommenden Wochenende in Erfurt.

Gemeinsame Diskussion überdie kommende Spielzeit

Im weiteren Verlauf wurde die aktuelle Meldeauswertung im Nachwuchsbereich präsentiert, sowie die dazugehörigen Überlegungen zu Staffelgrößen in der kommenden Saison. Auf Basis der Staffelgrößen in den jeweiligen Altersklassen wurde der Entwurf des Rahmenspielplans für die Saison 2020/21 vorgestellt. Schmidt erläuterte den Vereinsvertretern, mit welchen Überlegungen der Entwurf erstellt wurde. In der gemeinsamen Diskussion wurden durch die Vereinsvertreter auch Vorschläge eingebracht und diskutiert, die in die Überlegungen für die kommende Saison mit einbezogen werden. Damit wird sich der Jugendausschuss im Nachgang der Veranstaltung noch einmal ausgiebig befassen.

Den Abschluss dieser sehr gelungenen Veranstaltung bildete ein allgemeiner Austausch zu verschiedenen Themen, die die Vereinsvertreter bewegen. Dazu gehörten unter anderem noch mal die Durchführung des F-Junioren-Fair-Play-Liga-Spielbetriebs in der kommenden Spielzeit oder auch, wie der Jugendausschuss des KFA zum Spielmodus „verkürztes Großfeld“ im D-Junioren Spielbetrieb steht.

„Ziel war es, die Vereine an unseren Überlegungen teilhaben zu lassen und sich auch Anregungen aus den Vereinen für die neue Spielzeit zu holen. Dies ist in diesem Format sehr gelungen. Unsere Vereine in dieser schwierigen Zeit auch inhaltlich mitzunehmen, war mir ein besonderes Bedürfnis und hat sich im Rückblick auf die Veranstaltung auch als die richtige Entscheidung erwiesen“, sagte der Ausschussvorsitzende Thomas Schmidt abschließend.