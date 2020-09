Auch in der Volleyball-Stadtliga begann jetzt wieder die Saison.

Klare Ergebnisse in der Stadtliga

Mit klaren Ergebnissen begann die neue Saison in der Volleyball-Stadtliga der Männer. Auch in diesem Jahr nehmen in der privat organisierten Liga sieben Teams teil, wobei es zwar einen Stadtliga-Meister gibt, allerdings keine Auf- oder Absteiger.