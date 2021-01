Klaus Fischer traut Lewandowski Müller-Rekord zu

Steht mit (257) Treffern in einer Saison der Bundesliga noch an dritter Stelle: Robert Lewandowski.

Berlin. Der ehemalige Bundesliga-Torjäger Klaus Fischer schwärmt von Bayern-Angreifer Robert Lewandowski und traut ihm den Gerd-Müller-Rekord zu.

"Es hat Jahre gegeben, da hätte man mit 21 Treffern am Saisonende die Torschützenkanone bekommen - locker! Und jetzt hat Lewandowski nach nicht mal einer Halbserie schon so viele Tore erzielt", sagte Fischer der "Süddeutschen Zeitung". "Ich hätte nie geglaubt, dass es mal so weit kommt, dass ich das sage, aber: Es kann sogar sein, dass der Rekord vom Gerd gebrochen wird."

Der Rekord liegt bei 40 Toren in der Spielzeit 1971/72, und Lewandowski hat schon 21 Tore nach 16 Spieltagen der Fußball-Bundesliga erzielt. Der polnische Nationalspieler habe "keine Schwächen", sagte Fischer. "Er ist laufstark, beweglich, kopfballstark, beidfüßig, und langsam ist er auch nicht. Und er tut alles dafür, um fit zu sein." Fischer ist mit 268 Toren nach Gerd Müller (365) der zweiterfolgreichste Stürmer der Bundesliga-Geschichte. Lewandowski ist bereits Dritter (257).

