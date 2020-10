Kleine Halle, aber viele Tore für Erfurter SSC

Nach mehrmonatiger Zwangspause starteten die Thüringer Wasserballer am vergangenen Sonntag im Landespokal der Herren in der Sömmerdaer Schwimmhalle wieder in den Wettkampfbetrieb. Ist die kleine Halle seit jeher bekannt für die Möglichkeit, viele Treffer zu erzielen,so wurde dies am Sonntag erneut unter Beweis gestellt. Den Wasserballern war anzumerken, dass nach der Corona-Pause so ein richtiges Spiel unter Wettkampfcharakter mehr Spaß macht, als nur zu trainieren.

Obwohl wegen der begrenzten räumlichen Möglichkeiten ohne Zuschauer gespielt wurde, tat das dem Engagement aller Aktiven und Trainer keinen Abbruch. Im ersten Spiel gab es den erwarteten Favoritenerfolg für die erste Mannschaft des Erfurter SSC mit einem 30:14 (9:2; 7:2; 7:4; 7:6) gegen den SV Gotha. Die Männer von Trainer Gabor Gartai legten los wie erhofft. Im Spielverlauf konnten die Gothaer aber dank mehrerer Distanzwürfe das Resultat in Grenzen halten. Im Spiel des Gastgebers SV Sömmerda gegen die zweite Mannschaft des Erfurter SSC konnte die Heimmannschaft letztlich ungefährdet mit 25:16 (5:5; 5:2; 7:4; 8:5) die Oberhand behalten. Dabei zeigten die Sömmerdaer ihre funktionierende, gut eingespielte Mannschaft und bestimmten gegen die neu aufgestellte zweite Mannschaft der Erfurter vor allem nach dem Wechsel das Spiel. Nach dieser langersehnten ersten Standortbestimmung werden die Spiele am 10. Oktober in der Erfurter Roland-Matthes-Schwimmhalle fortgesetzt.