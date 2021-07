Kölledaer Kicker führen viermal und verlieren trotzdem

Kölleda. Teuer verkauft, mehrfach geführt und trotzdem verloren – für die Kölledaer Kreisoberliga-Fußballer verliefen die letzten zwei Testspiele verheißungsvoll wie unglücklich.

Die Kreisoberliga-Fußballer des FSV Kölleda präsentierten sich in den letzten beiden Testspielen gegen Landesklässler als starke, am Ende unglückliche Außenseiter. Wie beim 2:3 nach 2:0-Führung gegen An der Lache/Concordia boten die Kölledaer auch Wacker Gotha gut Paroli. Sie führten 1:0, 3:1, 4:3 und 5:4, verloren aber 5:6. Gast (2), Weidner, Zeiße und ein Gastspieler trafen fürs Heimteam. „Das war zweimal eine reife Leistung meiner jungen Truppe“, freute sich FSV-Coach Patrick Krumbholz unabhängig von den Ergebnissen.