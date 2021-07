Königsblaue Ausstattung sorgt für gute Laune in Katzhütte

Katzhütte. Harte Zeiten für die Mitglieder des SV Motor Katzhütte sind zunächst einmal vorbei.

Harte Zeiten liegen hinter den 160 Mitgliedern des größten Vereins in Katzhütte: So wie viele andere Vereine waren auch hier die kleinen und großen Sportbegeisterten durch die Pandemie-Einschränkungen dazu verdammt, ihre gemeinsamen Aktivitäten beinahe komplett einzuschränken. Und allen wurde in diesen Monaten erst so richtig bewusst, dass die sportliche Betätigung tatsächlich nur die Hälfte der Vereinszugehörigkeit ausmacht: Der Gemeinschaft kommt weitaus größere Bedeutung zu als mancher annahm.

Zwar versuchten die Abteilungsleiter die Fäden unter ihren Mitgliedern nie abreißen zu lassen, blieben über Whatsapp, Mail und auch online in Kontakt, aber schnell wurde klar: Persönliche Kontakte sind kaum zu ersetzen.

Der Vorstand des Vereins um Nancy Bühl hatte sich oft an die Mitglieder gewandt, um sie bei der Stange zu halten und sich Gedanken gemacht, wie diese schwierige kontaktlose Zeit überstanden werden konnte.

„Um allen Mitgliedern nach langer Durststrecke eine Freude zu machen und wieder ein bisschen Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln, hatten wir uns überlegt, den Verein mit einheitlichen Funktionsshirts in den Farben des Vereins blau/weiß auszustatten. Jede Abteilung durfte sich ein Rückenprint entwerfen, damit sofort sichtbar wird, welche Sportarten unser Verein zu bieten hat“, so Vereinsvorsitzende Nancy Bühl. Der SV Motor Katzhütte besteht derzeit aus 160 Mitgliedern, worauf man sehr stolz ist. Er vereint unter seinem Dach neben den „Alten Herren des Fußballsports“ auch Schachspieler, Kegler, Tischtennis- und Badmintonfreunde sowie Bogenschützen, die sich wöchentlich zum gemeinsamen Training treffen. Großen Zuspruch finden die drei Frauensportgruppen, angefangen von den Step-Aerobic-Damen, Nordic Walkerinnen und Monis Senioren. „Ganz besonders freut uns, zwei Kindersportgruppen im Kindergarten- und Grundschulalter anbieten zu können“, lässt die Vereinschefin wissen.

Und nun kamen das Trio der Vorstandsfrauen Nancy Voigt, Cornelia Gräf und Tina Reigl endlich zum Zug – nach fast einem Jahr Pause! An der Sporthalle konnten die Shirts der Eckardt KG übergeben werden. „Wir sind froh, nach langer Zeit endlich wieder unserem Sport nachgehen zu können und stecken mitten in der Planung für den 16. Oktober“, sagt die Vereinschefin An diesem Tag wird zur dritten Auflage des Frauensporttags des SV Motor eingeladen und gleichzeitig soll das Jubiläum „50 Jahre Sporthalle“ gefeiert werden.