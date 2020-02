„Könnte mir Verbleib gut vorstellen“

Iria Uxía Romarís eilt mit den Rockets derzeit von Sieg zu Sieg. Im Interview mit unserer Zeitung spricht die 37-jährige Spanierin, die im November 2019 zu den Gothaern kam, über die Erfolgsserie, spezielle Herausforderungen und Frauen im Basketball.

Vier Siege in Folge! Ist Ihre Mannschaft das Team der Stunde?

Wir hatten zuletzt wirklich sehr starke Resultate, darunter auch der Sieg über Goldbach, die ja in der Tabelle mit ganz oben stehen. Nun so erfolgreich zu spielen, haben wir uns über die letzten Wochen erarbeitet. Die Stimmung ist gut, und wir hatten zuletzt auch das Glück auf unserer Seite.

Was macht die Rockets zurzeit so stark?

Die ersten Wochen nach meinem Einstieg als Trainerin waren nicht so einfach. Ich kannte die Spieler noch nicht so richtig, sie mich nicht. Wir brauchten also unsere Zeit, um eine Wellenlänge zu finden. Hinzu kommt, dass wir nur eine gemeinsame Trainingseinheit in der Woche haben. Da ist es nicht so einfach, dass alles sofort funktioniert. In den ersten Spielen hatten wir deshalb auch noch Probleme und mussten erst Lösungen finden. Aber jetzt passen die Ergebnisse.

Das Team ist also jetzt ein Team?

Nein, das waren sie schon auch zuvor. Aber es war wichtig, eine persönliche Bindung aufzubauen, um zu wissen, was für das Team das Beste ist. Sie setzen meine Spielidee jetzt besser um.

Von den Abstiegsrängen arbeitete sich die Mannschaft auf Platz acht vor. Ist die Gefahr, unten reinzurutschen, nun gebannt?

Wir wissen noch nicht, wie viele Teams absteigen, denn das hängt auch davon ab, wie viele Absteiger es aus der 1. Regionalliga gibt. Klar ist aber, dass wir mit der bestmöglichen Platzierung abschließen wollen. Der Abstand nach unten ist recht groß, das entspannt die Lage. Wenn wir noch ein oder zwei Siege einfahren, sind wir an den anderen über uns wieder dran.

Wie gestaltet sich die Arbeit mit dem Kooperationspartner Löwen aus Erfurt?

Zu Beginn war das schwierig, weil ja gleich fünf Spieler regelmäßig mit der ProB-Auswahl trainieren und andere auch in der JBBL oder der Oberliga aktiv sind. Aber jetzt herrschen gute Strukturen zwischen den Vereinen, wir versuchen, einen ähnlichen Spielstil zu pflegen. Kompliziert ist es nur, wenn „meine“ Spieler mit neuen spielerischen Elementen wiederkommen. Die in einem gemeinsamen Training einzubauen, ist eine Herausforderung.

Wie „spanisch“ spielt denn Ihr Team?

Manchmal ist der deutsche Basketball schon verrückt. Da spielen viele Spieler verschiedene Positionen, es gibt viele Fastbreaks. Seit ich in Deutschland arbeite, versuche ich, das Spielgeschehen ein wenig kontrollierter zu gestalten. Natürlich würde ich gerne ein paar mehr spanische Elemente wie Ballbesitz mit einbringen, aber dazu müssten wir öfter gemeinsam trainieren. Man muss aber auch sagen, dass der Spitzenbasketball in Deutschland und Spanien gar nicht so unterschiedlich ist. Außerdem geht es uns ja eher darum, junge Spieler gut auszubilden.

Sie sind eine von etwa zehn Basketball-Trainerinnen in ganz Deutschland. Eine besondere Situation, oder haben Sie sich daran schon gewöhnt?

Die Frage habe ich schon erwartet (lacht). In Spanien war ich schon früh Co- und später Cheftrainerin, für mich ist das deshalb eher normal. Klar ist das ein nettes Detail, aber wichtig ist doch, was auf dem Parkett passiert. Da ist es egal, ob du Mann oder Frau, blond oder schwarzhaarig bist. Ich hoffe aber, dass es bald mehr weibliche Trainer in Zukunft gibt.

Aber wie kommt eine kleine Frau wie Sie zum Sport der großen Männer?

Ich spiele Basketball seit ich ein Kind bin. Später habe ich das sogar studiert und in Spanien meinen Doktortitel dazu erworben. Die Sportart hat mir immer Spaß gemacht, egal ob auf oder neben dem Feld.

Bleiben Sie über die Saison hinaus?

Mein Vertrag läuft im April aus. Wir haben aber schon über Optionen gesprochen, wie es weitergehen könnte. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe das Angebot ja nicht angenommen, um nach einem Jahr wieder zu gehen. Außerdem mag ich Thüringen sehr, die Natur ist schön und die Leute sind nett. Natürlich ist das nicht nur meine Entscheidung, aber ich könnte mir einen Verbleib sehr gut vorstellen.