Kohlschreiber scheitert bei French Open in der dritten Runde

Paris Philipp Kohlschreiber hat das Achtelfinale der French Open verpasst. Der Augsburger verlor deutlich gegen Diego Schwartzman.

Der starke Lauf von Philipp Kohlschreiber bei den French Open ist in der dritten Runde geendet: Der 37 Jahre alte Augsburger verpasste gegen den glänzend aufgelegten Vorjahres-Halbfinalisten Diego Schwartzman die dritte Achtelfinalteilnahme seiner Karriere bei dem Sandplatz-Klassiker. Kohlschreiber unterlag dem an Nummer zehn gesetzten Argentinier am Samstag 4:6, 2:6, 1:6.

Kohlschreiber begann enorm selbstbewusst, doch dann drehte Schwartzman Mitte des ersten Satzes auf und brachte sein Break durch. Der langjährige Davis-Cup-Spieler für das deutsche Team, der in der zweiten Runde überraschend Aslan Karazew (Russland) aus dem Turnier genommen hatte, fand auch im zweiten Satz kein Rezept gegen den nun sehr dominanten Sandplatzspezialisten.

Kohlschreiber ließ sich vor dem dritten Satz in der Kabine behandeln, wehrte direkt zwei Breakbälle ab, aber wirkte in seiner Beweglichkeit etwas eingeschränkt und konnte Schwartman kaum noch Paroli bieten.

Zverev im Achtelfinale

Zuvor war am Freitag in der deutschen Nummer eins Alexander Zverev (Hamburg) bereits ein Spieler des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in die Runde der letzten 16 eingezogen. Jan-Lennard Struff (Warstein) gegen Carlos Alcaraz (Spanien) und Dominik Koepfer gegen den 20-maligen Grad-Slam-Champion Roger Federer (Schweiz) besitzen am Samstag noch die Chance, nachzuziehen. (sid)