Kolumne: Der Triton mit dem Schläger

Der einst erfolgreiche Stürmer Marc Kümmerling (rechts, hier mit Bernd Heppner, dem Präsidenten seines Vereins TC Optimus Erfurt) spielt neuerdings Tennis. Und das erfolgreich: Im Oktober gewann er die Herren-40-Konkurrenz der Optimus-Vereinsmeisterschaft und verbesserte sich in anderthalb Jahren um gut drei Leistungsklassen.

Im Dezember 2018, nach einer erfolg- und torreichen Karriere und kurz nach seinem 40. Geburtstag, hing Marc Kümmerling seine Fußballschuhe an den Nagel. Nur noch für die Traditionself des FC Rot-Weiß Erfurt läuft er auf.

Mit dem Sport war aber noch lange nicht Schluss. 2019 entstieg er, wie Triton ohne Dreizack, den „Fluten“ im Strandbad Stotternheim. Er versuchte sich im Triathlon, wobei – um es mit Herberger zu sagen – der nächste Gegner, das Schwimmen, sein stärkster war.

Während „Kümmel“, wie er auf dem Platz gerufen wurde, fortan daran arbeitete, für den nächsten Erfurt-Triathlon ein besserer Schwimmer zu werden, griff er parallel zum Schläger. Der Schwarzschopf wollte dem Rotschopf nacheifern, den er in seiner Kindheit so bewundert hatte: Tennis-Star Boris Becker.

Zwei Monate, nachdem er sich beim TC Optimus Erfurt angemeldet hatte, wurde er sensationell Vierter der Vereinsmeisterschaft. „Reines Glück. Es war windig, und Tennisspieler hassen es, gegen ehemalige Fußballer zu spielen, weil die so viele Bälle zurückbringen“, gab sich Kümmerling bescheiden.

Ein Jahr später wich die Bescheidenheit der Überzeugung: Ich bin im Tennis gar nicht so schlecht. Ohne Windunterstützung, aber mit verbesserter Technik gewann er die Herren-40-Konkurrenz der Optimus-Vereinsmeisterschaft. Der erste Tennis-Pokal in der Vitrine, neben all den Fußball-Trophäen.

Vergangenes Wochenende, beim Erfurter Leistungsklassenturnier, gewann er ebenfalls seine beiden Matches, gegen einen 23- und einen 16-Jährigen. „Kümmel“ schlägt zu – nicht mehr vor des Gegners Tor, sondern auf dem Tennisplatz.