Kolumne: Ein Meilenstein für unser Land

Andrew Aris kehrt mit Spirit of Football in seine Heimat Neuseeland zurück und feiert euphorisch den allerersten WM-Sieg der neuseeländischen Fußballerinnen. Zudem bezwingt er ein Kindheitstrauma.

Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich die Chance habe, mit meinem Verein Spirit of Football wieder mal die Welt zu bereisen, diesmal sogar mit meinem Heimatland Neuseeland als Ziel. Unsere Projekte haben mich auch zu zwei Fußballclubs geführt, für die ich selbst einst gespielt habe. Und bei den Workshops an Schulen ist zum ersten Mal mein Sohn dabei. Er ist ganz beeindruckt von den Schuluniformen, das kennt er in Erfurt nicht.

Glücklich macht es mich auch, dass ich etwas aufarbeiten konnte, das einer meiner Beweggründe war, Spirit of Football zu gründen. Als Kind wurde ich von Rugbyspielern als homosexuell bezeichnet, weil ich in Neuseeland Fußball gespielt habe. Seitdem habe ich Rugby gehasst – in meinem Heimatland eigentlich ein Sakrileg. Nun durfte ich die „All Blacks“, unser Rugby-Nationalteam treffen, habe mit ihnen über Werte gesprochen und meinen Frieden mit der Vergangenheit gemacht. Bei einem Testspiel vor der WM habe ich sie sogar zum ersten Mal richtig angefeuert.

Doch so sehr mitgefiebert wie beim Eröffnungsspiel der Frauenfußball-WM habe ich noch nie. Und ich war echt schon bei vielen Fußballspielen, auch in Liverpool. Dieser Sieg der neuseeländischen Frauen macht mich am meisten glücklich. Er ist so wichtig für das Volk, ein Meilenstein für unser Land.