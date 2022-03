Kommentar: Abgeblasene Revolution

Dirk Pille zur Wahl des DFB-Präsidenten.

Männer bleiben an der Macht. Der Deutsche Fußball-Bund wählt am Freitag einen neuen Präsidenten. Ein „-in“ braucht man nicht dranhängen. Die beiden Kandidaten sind männlich – wie seit 122 Jahren. Ob so der versprochene Neuanfang im krisengeschüttelten größten Sportverband Deutschlands gelingt, ist zu bezweifeln.

Die Reformbewegung „Fußball kann mehr“ um Katja Kraus und Nationaltorhüterin Almuth Schult stellen sich nicht zum Wahl-Kampf, bei dem sie nicht gewinnen können. Eine mögliche Doppelspitze zogen weder der Kandidat Neuendorf, der von den Landesverbänden unterstützt wird, noch sein Konkurrent Peters, den der Profifußball bevorzugen würde, in Erwägung. Die Revolution im „Club der alten Männer“ ist abgeblasen.

So müssen die über sechs Millionen Fußballer und eine Million Fußballerinnen hoffen, dass der neue Präsident wenigstens ein paar Schritte Richtung Zukunft geht. Immerhin soll die Frauenquote in den Gremien bis 2027 auf 30 Prozent steigen. Denn Fußball ist längst kein Männersport mehr.

Auch wenn die Ausgangsposition nicht die Beste ist, muss die neue Führungsspitze Aufbruchstimmung erzeugen, Vertrauen zurückholen, Skandale, Intrigen und Machtkämpfe beenden. Daran wird der neue Chef gemessen. Wenn schon keine Revolution, dann wenigstens der Versuch, dem DFB ein wenig Beine zu machen.