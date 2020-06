Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Begründete Hoffnung

Obwohl das Saarbrücker Pokalmärchen am Dienstagabend ziemlich trostlos endete, darf sich der Club von Jenas Ex-Trainer Kwasniok durchaus als Gewinner fühlen. Sportlich, weil es in der Geschichte des DFB-Pokals zuvor noch nie ein Viertligist geschafft hatte, bis ins Halbfinale vorzudringen. Finanziell, weil die Zusatzeinnahmen von 5,44 Millionen Euro die Ankunft in der 3. Liga mit Sicherheit vereinfachen werden. Damit ist der Verein zum ersten Mal seit 20 Jahren schuldenfrei.

Und nicht zuletzt hat der 1. FCS sein Image gehörig aufpoliert: Das in der Versenkung verschwundene Bundesliga-Gründungsmitglied konnte sich endlich mal wieder auf der großen Fußball-Bühne präsentieren – auch wenn das Stadion selbst leer und die Stimmung entsprechend trist war.

Es verwunderte deshalb nicht, dass Rudi Völler schon kurz nach Abpfiff eine Zuschauerdebatte für das Finale in Berlin anstieß. Aufgrund der jüngsten politischen Signale und der Dynamik bei den Lockerungen in allen gesellschaftlichen Bereichen ist die Hoffnung von Leverkusens Geschäftsführer nicht unbegründet. Das Olympiastadion ist groß; der 4. Juli angesichts der rasanten aktuellen Entwicklungen noch weit weg. Und warum soll etwas in Deutschland nicht funktionieren, was in Ungarn geklappt hat?

Ob Extrawurst oder nicht: Der Profifußball hat bisher bewiesen, dass sein Hygiene- und Kontrollkonzept aufgeht. Er könnte auch bei der Teilzulassung von Fans eine Vorreiterrolle einnehmen und damit den Weg für andere Sportarten ebnen. Vor allem für jene, die weitaus mehr auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind als er selbst.