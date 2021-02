Kommentar: Das Überleben zählt

Wenn es eine Konstante in dieser Saison der Frauen-Handball-Bundesliga gibt, dann ist es die Inkonstanz.

Halle-Neustadt etwa schlug Leverkusen. Eine Mannschaft, die das Hinspiel mit zehn Toren Differenz gewonnen hatte. Zuvor hat der Neuling aus Sachsen-Anhalt gegen den Vorletzten Mainz klar verloren. Der THC fügt sich mit seinen Hochs und Tiefs passend ein.

Positiv betrachtet lässt sich das wechselhafte Erscheinungsbild als weites Feld für Überraschungen deklarieren. Jeder kann jeden schlagen. Mit Ausnahme vielleicht von Primus Dortmund. Durch Corona ist der Liga-Alltag bunter geworden, unberechenbarer. Im Handball und überhaupt. Er wirkt dennoch wie ein farbloses Spektakel zum Selbsterhalt.

Von Basketball bis Volleyball, von Eisenach bis Jena, von Suhl bis Bad Langensalza: Gut hundert Tage ist es her, dass letztmals vor Fans gespielt werden konnte. Seit November sind die Tribünen bei den Thüringer Top-Teams bis auf ein paar mitfiebernde Helfer menschenleer. Für die Wenigen herrscht Maskenpflicht. Es hilft, dass überhaupt weitergespielt werden kann. Das tröstet. Daran gewöhnen aber kann sich niemand.

Was haben sich Vereine nicht alles einfallen lassen, um Farbe auf die Ränge zu bekommen. Pappkameraden hier, Werbebanner dort. Wenn die Zweitliga-Handballer des ThSV Eisenach nun mit neuer Energie in den zweiten Saisonteil starten, wird der Blick dennoch wie anderswo auch allzu oft in die Leere der Ränge führen.

Sinnbildlich für ein Spieljahr, in dem es auf dem Feld turbulenter zugeht, das sportliche Abschneiden aber an Bedeutung verliert. Das Überleben zählt.