Kommentar: Delfine auf dem Trockenen

Der große Delfin darf wieder schwimmen. Man merkte Alexander Behr, Leistungsschwimmer und Spezialist in der Stilart Delfin oder auch Schmetterling, die Erleichterung darüber an, dass jüngst mit dem Blacky-Cup die viele Monate währende Wettkampfpause vorbei war. Endlich konnte er wieder Fahrt aufnehmen, auf das Ziel zuschwimmen, es wieder in den Bundeskader zu schaffen.

Die besten Thüringer „Delfine“, die in Erfurt das Sportgymnasium besuchen und am Landesstützpunkt trainieren, sind trotz Corona wieder in ihrem Element. Zweimal am Tag dürfen sie ins Wasser, morgens in ihren Schulgruppen, nachmittags seit dieser Woche auch wieder mit dem Stützpunkttraining.

Halb auf dem Trockenen sitzen sie trotzdem. Es ist unklar, auf welches Ziel sie hintrainieren. Alle weiteren Wettkämpfe für dieses Jahr, etwa die deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Dezember, wurden abgesagt. Ob der Wettkampfkalender für 2021 Bestand haben wird, ist vollkommen ungewiss.

Noch schlechter ergeht es den ganz kleinen Delfinen, den Fünf-, Sechs-, Siebenjährigen, die gerade erst das Schwimmen lernen. Sie dürfen derzeit, wie alle anderen Vereinsschwimmer, die keine Sportschüler sind, überhaupt nicht ins Wasser. Der Thüringer Schwimmverband, der in den letzten Jahren ohnehin einen stetigen Rückgang derjenigen beklagte, die es als Leistungsschwimmer auf dem Sportgymnasium versuchen, befürchtet schon, dass einer oder gar mehrere Jahrgänge wegbrechen.

Ob die Traditionssportart dann in Erfurt noch ihre Daseinsberechtigung als Leistungssport hat, steht in den Sternen. Der Corona-Spuk sucht auch die Schwimmer heim.