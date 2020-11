Kommentar: Des Virus’ größter Gegner

Haben Sie in den vergangenen Tagen von Ihren Jüngsten auch so knifflige Fragen gestellt bekommen wie etwa:

Warum dürfen wir im Unterricht den ganzen Tag zusammen sitzen, aber abends nicht miteinander Fußball spielen? Warum ist der Schulsport erlaubt, das Training am Nachmittag mit meist weniger Kindern jedoch verboten?

Schlüssige Antworten darauf waren schwer zu finden, oder?

Zumal die Sportplätze und Turnhallen zuvor nicht als Corona-Hotspots aufgefallen sind; sich das Gros der Vereine an Hygiene- und Abstandsregeln gehalten hat. Und sportliche Bewegung jeglicher Art grundsätzlich der größte Gegner von Viren ist, weil sie das Immunsystem des Körpers stärkt.

Verein ist kein virenfreier Raum

Nun ist die Politik nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie immer und vor allem rasch auf Argumente aus der Praxis reagiert. Umso stärker wirkt deshalb dieses Signal. Mit der Erlaubnis zur Wiederaufnahme des Trainings in Thüringen für bis zu 18-Jährige unterstreicht das Land die Bedeutung des organisierten Sports in der Gesellschaft und dessen Wichtigkeit für Jugend. Sei es im Breiten- und Freizeitsport der 3400 Thüringer Vereine oder im Nachwuchs-Leistungssport.

Allerdings, und das sollte bei der verständlichen Freude über die Lockerung allen Sportlern und Trainern bewusst sein: Der Verein ist kein virenfreier Raum. Gerade bei An- und Abreisen, in den Umkleidekabinen oder bei Teamsitzungen wäre es fatal, sich nicht an die Vorgaben zu halten. Wenn irgendwann einmal wieder Normalität in unser Leben einziehen soll, ist Teamwork gefragt. Aber damit kennen sich Sportler ja eigentlich aus.

