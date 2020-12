Kommentar: Die Ära der deutschen Bulls

Michael Engel ist ein „Kind“ der NBA der 90er-Jahre. Wie so viele Basketballfans bewunderte er die Chicago Bulls, die mit ihrem Weltstart Michael Jordan diese Ära in der besten Liga der Welt prägten. Auch wenn Engel bis heute glühender Anhänger der schillernden, aber chronisch erfolglosen New York Knicks ist.

Mittlerweile ist Michael Engel, der immer jung gebliebene, emotionale Lockenkopf, selbst ein schillernder Basketballtrainer. Allerdings, im Gegensatz zu seinen Knicks, chronisch erfolgreich. Als er 2015 Co-Trainer der Thuringia Bulls wurde, war das Rollstuhlbasketballteam aus Elxleben noch titellos. National spielte der Abo-Meister RSV Lahn-Dill die erste Geige, auch international war für die Bulls an Titel noch nicht zu denken.

Doch bereits in jener ersten Saison mit Engel als zweitem Mann hinter Josef Jaglowski gelang der Paukenschlag: deutscher Meister, Pokalsieger und Gewinner des Vergauwen-Cups, des zweitwichtigsten europäischen Wettbewerbs.

Das war allerdings nur ein Vorgeschmack auf die Erfolge, die dem Team mit Engel als stets forderndem wie motivierendem Cheftrainer gelingen sollten. Inzwischen sind die Thuringia Bulls viermal Meister – seit 2018 dreimal in Folge –, dreimal Pokalsieger und haben sich in der Champions League zuletzt zweimal zur besten europäischen Vereinsmannschaft gekrönt. Ihre Siegesserie, die sie gegen die nunmehr einstige deutsche Nummer eins Lahn-Dill auf 67 schraubten, ist eine der längsten in der Geschichte des Weltsports.

Dem NBA-Fan Michael Engel ist als Trainer gelungen, was seinen New York Knicks nie gelang: dauerhaft erfolgreich zu sein. Mit seinen deutschen Bulls aus dem kleinen Elxleben ist er sogar drauf und dran, etwas zu schaffen, das in der NBA in den 90er-Jahren, als sich Engel dem Basketball zuwandte, ihren glorreichen Namensvettern, den Chicago Bulls, gelungen war: mit ihrem Namen, ihrem Stil, ihren Erfolgen eine Ära zu prägen.