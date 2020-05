Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: In der Warteschleife

In der 1. und 2. Bundesliga werden schon erste Tests auf das Corona-Virus durchgeführt, doch auf ein positives Signal aus der Politik warteten die Fußballer am Donnerstag vergeblich: Am 50. Tag nach dem bisher letzten Spiel der Saison ist die Fußball-Bundesliga weiter in der Warteschleife. Trotz Lobs für das von der Deutschen Fußball Liga vorgelegte 44 Verhaltensregeln umfassende Hygiene-Konzept bleibt weiter völlig offen, ob die Spielzeit fortgesetzt wird.

Die Äußerungen der Unions-Ministerpräsidenten Markus Söder und Armin Laschet, die sich für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab Mitte Mai ausgesprochen hatten, bleiben vorerst nur Lippenbekenntnisse. Sich wohlwollend über einen Re-Start äußern und diesen verbindlich beschließen, sind zwei Paar Fußballschuhe. Wer will die Verantwortung übernehmen, sollte es trotz Schutzmaßnahmen zu Corona-Fällen bei den Bundesliga-Kickern kommen? Und so wanderte der Sport von der Tagesordnung der Besprechung der Kanzlerin mit den Länder-Chefs.

Die Bundesliga-Diskussion jedenfalls spaltet die Nation. Während Geisterspiele für die einen eine kleine Rückkehr in die Normalität darstellen, sind sie für andere das Schreckgespenst schlechthin, ein weiterer Ausdruck der Realitätsferne der Fußball-Millionäre, die eine Sonderrolle für sich beanspruchen. Am Ende sollte die Vernunft siegen. Stellt die Austragung der Spiele keine Ansteckungsgefahr dar, sollten sie stattfinden. Ist dem nicht so, müssen und können wir notfalls auch noch weiter warten, bis der Ball wieder rollt.