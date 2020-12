Kommentar: In Unterzahl nahezu perfekt

Die sogenannten „special teams“, also die Situationen, in der eine Mannschaft entweder in Überzahl oder in Unterzahl auf dem Spielfeld steht, sind in vielen Spielsportarten äußerst wichtig. Dass sie besonders im Eishockey ein entscheidender Faktor für den Erfolg oder Misserfolg eines Teams sind, kann man jedes Jahr an der Statistik ablesen. Die Teams, die in Überzahl besonders häufig treffen oder in Unterzahl besonders wenige Gegentore kassieren, stehen in der Regel in der Tabelle weit vorn.

Bei den Black Dragons war das Spiel in Über- und Unterzahl traditionell eine Schwäche. Regelmäßig belegten die Erfurter in der Oberliga in dieser Statistik einen der letzten Plätze, was sich auch in der Tabelle widerspiegelte.

Vielleicht ist das auch dem neuen Drachencoach Raphael Joly aufgefallen. Oder er legt einfach grundsätzlich großen Wert auf die „special teams“. Jedenfalls agieren die Erfurter in Unterzahl in dieser Saison nahezu perfekt: 41-mal waren sie bisher mindestens ein Mann weniger auf dem Eis, nur ein Gegentor kassierten sie. Das ergibt einen absurd guten Wert von fast 98 Prozent erfolgreichen Unterzahlspiels. In der Regel ist schon ein Wert über 80 sehr gut, die Prozentzahl der Erfurter ist über eine ganze Saison nie dagewesen und dürfte so nicht zu halten sein. Es zahlt sich aus, dass Joly gerade daran viel gearbeitet hat, wie Spieler und Vereinsverantwortliche lobend erwähnen. Auch im Powerplay gehören die Drachen jetzt zu den besten Teams der Liga. Beides zeigten sie trotz Niederlage auch gegen Leipzig, blieben in Unterzahl ohne Gegentor und trafen zweimal in Überzahl.

Wenn sie diesen Trend einigermaßen halten könnten, dürften sie ein heißer Kandidat für die direkten Playoff-Plätze eins bis sechs sein.