Kommentar: Längst überfällig

Im Skilanglauf sind die Frauen bereits seit 1952 bei Olympia dabei, die Skispringerinnen haben inzwischen die Welt des Wintersports trotz erheblichen Widerstands einiger, nun ja, etwas älterer Funktionäre ebenso erobert. Dass nun auch in der Nordischen Kombination die Frauen um Weltcuppunkte kämpfen und demnächst in Oberstdorf sogar ihre WM-Premiere feiern werden, ist ein logischer Schritt. Vor allem aber ist er längst überfällig.

Dass in Thüringen nicht erst seit dieser Saison die jungen Frauen in dieser so traditionsreichen Sportart stark gefördert werden, macht sich nun bezahlt. Im WM-Winter gehören nämlich drei Talente zwischen 16 und 18 dem deutschen Kader an und stellen damit die Hälfte des deutschen Aufgebotes. Und noch viel besser: Angesichts ihres jugendlichen Alters hat das Trio die sportliche Zukunft noch vor sich. Dagegen ist Thüringen bei den Männern in der ersten Liga der Winterzweikämpfer seit dem Rücktritt von Tino Edelmann vor vier Jahren überhaupt nicht mehr vertreten.

Die Kombiniererinnen müssen 2022 bei den Spielen in Peking derweil noch zuschauen. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass vier Jahre später in Mailand die letzte olympische Männerbastion des Winters gefallen sein wird.

Denn die Entwicklung ist rasant. Sechs Jahre benötigten die Skispringerinnen, ehe eine Weltcupserie etabliert wurde. In der Nordischen Kombination steht nach nur drei Jahren die Premiere an. Und die Weltmeisterschaft in Oberstdorf könnte im Februar jenen Aufschwung nur noch befeuern.