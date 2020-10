Alles gut nach dem ersten Sieg in diesem Jahr und dem Ende der schwarzen Serie in der Nations League? Mitnichten.

Das DFB-Team konnte auch in Kiew nicht überzeugen. Selbst ge­gen eine Verlegenheitself der Ukraine fehlte es an Esprit und Begeisterung; an Präzision und Tempo. Stattdessen täuschten unzählige Quer- und Rückpässe eine Pseudo-Dominanz vor; reichte energisches Attackieren der Gastgeber, um einfache Ballverluste zu provozieren und das fragile deutsche Gebilde ins Wanken zu bringen. Von Souveränität keine Spur.

Trotz aller Löwschen Experimente: Der nach dem WM-Desaster 2018 ausgerufene Neuaufbau stagniert völlig. Es macht derzeit keinen Spaß, sich die Länderspiele der Nationalmannschaft anzuschauen. Das liegt nicht nur, aber vor allem am Bundestrainer.

Das Klammern an taktische Vorgaben wirkt wie der verzweifelte Versuch, eigene Unantastbarkeit zu demonstrieren. Die Dreierkette, die in der Rückwärtsbewegung zur Fünferkette wird, mag ein probates Mittel gegen Schwergewichte sein. Gegen die Ukraine, die selbst in Bestbesetzung nur europäisches Mittelmaß darstellt, litt darunter die Offensive. Kein Zufall, dass die Tore durch Rüdigers Einzelaktion und einen kapitalen Aussetzer des gegnerischen Torwarts fielen.

Löws Festhalten an Spielern, die in ihren Vereinen eher geduldete Teilzeitkräfte als Leistungsträger sind, macht wenig Hoffnung für die EM. Wo sollen bei ihnen Selbstvertrauen und Spielsicherheit herkommen? Hinzu kommt die arrogante Replik auf seine Kritiker („Ich stehe über den Dingen“), mit der sich der Bundestrainer keinen Gefallen tut.

Nach solch enttäuschenden Auftritten erst recht nicht.