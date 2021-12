Kommentar: Olympische Gefühle

Dirk Pille zur Wahl der Thüringer Sportler des Jahres.

Der Zweite kann auch Erster sein. Die Wahl des Silber-Gehers Jonathan Hilbert zum Thüringer Sportler des Jahres beweist, dass die Sportfans – aber auch die Experten – olympische Gefühle lieben. Besonders, wenn sie so überraschend wie bei dem gebürtigen Mühlhäuser in Tokio ausbrechen.

Hilbert hat die Thüringer Leichtathletik endlich wieder ins Scheinwerferlicht gebracht und an große Traditionen – gekrönt vom Olympiasieg Hartwig Gauders 1980 – angeknüpft. Der Erfurter ist ein Beispiel, was auch in diesen Leistungssport-Zeiten in Thüringen möglich ist, wenn alle Beteiligten fest an einem Strang ziehen.

Mit Radsportlerin Lisa Klein setzte sich zudem Thüringens Olympiasiegerin von Tokio durch. Auch Klein ist ein gutes Beispiel für die Kraft des Thüringer Sports. Schließlich stammt die 25-Jährige aus Saarbrücken und zog in jungen Jahren extra nach Erfurt, um Erfolg in ihrer Sportart zu haben.

Die „Ehre“ der Wintersportler rettete das Rodel-Doppel Toni Eggert/Sascha Benecken. Die Weltmeister lagen am Ende knapp vor den Rollstuhlbasketballern der Thuringia Bulls aus Elxleben, die in ihrem Sport bereits alles gewonnen haben. Dass ein paralympisches Team auf Platz zwei bei der Sportlerwahl landete, zeigt die Akzeptanz, die der Behindertensport inzwischen in Thüringen erreicht hat. Auch ohne große Einschaltquoten und Zuschauerzahlen ist Parasport kein „hässliches Entlein“ mehr. Allerorten spricht man inzwischen voller Respekt von den Leistungen der Handicap-Athleten.

Dass Olympia bei diesen Wahlen sticht, liegt am Herz für Olympia, das sich bei den Fans alle vier Jahre weit öffnet. Im nächsten Jahr werden deshalb Thüringens Wintersportler die besten Karten haben.

