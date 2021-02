Kommentar: Präsenz in der Krise

Man muss alles nehmen, was man in dieser Saison kriegen kann, meinte Julian Reus. Der Erfurter Sprinter, der nach den Olympischen Spielen seine Karriere beenden will, spricht stellvertretend für seine Sport-Kollegen. Denn niemand weiß, wie viele Wettkämpfe in den nächsten Monaten wirklich noch ausgetragen werden. Welche Chance es gibt, sich für mögliche Spiele in Tokio in Form zu bringen.

Deshalb war es wichtig, dass das Erfurt-Indoor Präsenz in der Krise gezeigt hat. Das Team um Thomas Gentzel hätte das Meeting auch ausfallen lassen können. Keiner hätte ihm in diesen Zeiten einen Beschwerdebrief geschickt. Doch die Thüringer zeigten mit der prima organisierten Nachmittagsvorstellung, dass sie ein Herz für Deutschlands Leichtathleten haben, die in der schwierigsten Olympiavorbereitung seit Jahrzehnten stecken.

43.000 Euro hat die zuschauerlose im Internet übertragene Hatz der Läufer und Springer in der Halle gekostet. Eine Investition – auch in die Zukunft. Die Erfurter haben demonstriert, dass das Indoor national unter den Leichtathletik-Meetings eine Marke ist und sich weiter entwickeln will.

Selbst nur mit einheimischen Athleten, die sonst kaum in die prominenten Felder in Berlin, Karlsruhe oder Düsseldorf rücken dürfen, wurden recht ordentliche Leistungen erzielt. Sicher, weit weg von großen Rekorden der Vergangenheit. Doch spannend war es für alle allemal.