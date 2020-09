Kommentar: Ronaldo eine Nasenspitze vor Messi

Wer ist der beste aktive Fußballer der Welt? Seit 2008 lässt sich diese Frage nicht eindeutig beantworten, weil dafür zwei Kandidaten in Frage kommen: Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo.

Nur ein einziges Mal in den vergangenen zwölf Jahren ist der, zugegebener Maßen nicht ganz unumstrittene Titel des Weltfußballers nicht an einen dieser beiden Ausnahmekönner gegangen. Und auch wenn in manchen Jahren der eine oder andere Kicker in die Phalanx der großen zwei vordringen konnte, so beständig, so erfolgreich über so einen langen Zeitraum sind nur Messi und Ronaldo.

Letzterer hat mit seinen beiden Treffern am Dienstagabend gegen Schweden den nächsten Karriere-Meilenstein erreicht. Über 100 Länderspieltore hat außer CR7 nur der Iraner Ali Daei geschossen. Und dass Ronaldo auch diesen übertrifft, ist nur eine Frage der Zeit.

Letztlich ist es auch die Nationalelf, die den 35-Jährigen im ewigen Duell mit dem 33-jährigen Messi eine Nasenspitze vorn liegen lässt. Anders als der Argentinier konnte Cristiano Ronaldo mit seiner Auswahl schon einen großen Titel gewinnen (EM 2016). Darüber hinaus feierte er mit drei verschiedenen Vereinen in drei großen Fußball-Ligen Erfolge, während Messi sich außer beim FC Barcelona, auch wenn diese Ehe zuletzt deutliche Risse bekam, keiner weiteren Herausforderung stellte.

Dennoch muss man einräumen, dass die Antwort auf eingangs gestellte Frage wohl nur reine Geschmackssache ist. Und über Geschmack lässt sich eben doch vortrefflich streiten.