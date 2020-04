Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Runter mit der Maske

Dieser Vorschlag ist selbst dem Chef zu absurd. Am Sonntag pfiff Minister Heil seine Mitarbeiter aus dem Arbeitsministerium zurück, die für den Wiederanpfiff in der Bundesliga eine Mundschutz-Pflicht ins Spiel gebracht hatten. Statt maskierten Sängern, die derzeit das Privatfernsehen unsicher machen, also maskierte Kicker. Frei nach dem Motto: Ratet mal, wer gerade das Tor geschossen hat.

Nur gut, dass diese Empfehlung eine kurze Episode in der aufgeregten Diskussion um die Fortsetzung des Spielbetriebes bleibt. Abgesehen davon, dass in Zweikämpfen ein Verrutschen der Masken und damit die gegenseitige Ansteckung nie ganz auszuschließen ist: Wenn ein Fußballspiel zu einem Puppentheater verkommt; in bedrückender Stille eines riesigen Stadions und Protagonisten ohne Mimik, dann ist es Zeit für den Abpfiff.

Einen solchen Maskenball überhaupt in Erwägung zu ziehen, zeigt vor allem, wie unsicher der Neustart noch ist. Dass der Ball am 9. Mai, dem mehrfach geäußerten Wunschtermin, wieder rollt, erscheint utopisch. Das mag den einen oder anderen Club in die wirtschaftliche Bredouille, ja vielleicht sogar an den Rand der Insolvenz bringen. Doch in diesem Dilemma stecken aktuell Tausende Betriebe – und nicht zuletzt Vereine anderer Sportarten.

Wohl wissend, dass die Infektionsgefahr in einem Kontaktsport nie bei null liegen kann: So lange der Profifußball keine praktikablen Lösungen zum Schutz der Spieler und Mitwirkenden bietet, wäre ein Wiederanpfiff fahrlässig. Gesundheit geht vor Geldverdienen.