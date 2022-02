Kommentar: Schläge aufs Selbstbild

Klare Kante: Steffen Eß über den Ausraster Alexander Zverevs.

Erst der Rekord, dann der Rausschmiss: Nur einen Tag lagen zwischen der Monster-Nachtschicht von Acapulco und dem Mega-Wutausbruch. Und wieder gehören Alexander Zverev die Schlagzeilen. Unfassbar, das trifft es diesmal umso mehr.

Schläger zu zerhacken scheint inzwischen zum guten Ton zu gehören, jedenfalls im Männertennis. Regelmäßig kracht es auf den Courts dieser Welt. In Erinnerung ist, wie Novak Djokovic vor einem Jahr im Viertelfinale der Australian Open eben gegen Zverev den Rahmen zerlegte, dass die Splitter zusammengekehrt werden mussten.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

John McEnroe, Marcos Baghdatis, ja selbst ein Feingeist wie Roger Federer – sie alle haben ihren Frust mehr oder minder stark an ihren Rackets ausgelassen. Mehrfach reihte sich Alexander Zverev ein.

Sein Ausraster von Acapulco hat indes ein Ausmaß erreicht, das wohl kaum zu entschuldigen ist oder geduldet werden kann. Womöglich wird die Spielervereinigung ATP eine Strafe für den Deutschen draufsetzen. Als Nick Kyrgios vor drei Jahren in Cincinnati mit zwei Schlägern vom Platz ging, um diese in den Katakomben zu zerkloppen, folgte eine Sperre.

Einige Medien hauen derweil schon auf den vor sechs Monaten noch gefeierten Olympiasieger ein. Beinahe so hart, wie der Deutsche auf den Schiedsrichterstuhl. Nach dem verlorenen Doppel drosch er viermal so hart zu, dass die Saiten des Schlägers nur noch herunterhingen. Eine Grenze hat Zverev gewiss überschritten. Als Sportler des Jahres 2021 in jedem Fall.

Der Schiedsrichter ist unversehrt geblieben, sein Stuhl heil, nur der Schläger nicht. Weit mehr beschädigt hat Alexander Zverev sein Selbstbild – und leider auch ein Stück des Tennissports.