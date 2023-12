Kommentar: Skispringer bereit zum Abheben

Am Freitag heben in Oberstdorf die Springer zum Auftakt der Vierschanzentournee ab.

Am Freitag beginnt die Vierschanzentournee. Warum die deutschen Chancen so gut stehen wie lange nicht.

Jene Party vom Dezember 1989, als mit Dieter Thoma, Josef Heumann und Jens Weißflog gleich drei Deutsche aus Ost und West das Podium beim Auftaktspringen in Oberstdorf in Beschlag nahmen, ist wohl nur schwer wiederholbar. Aber wenn die deutschen Skispringer am Freitag in die Vierschanzentournee starten, sind die Chancen auf den Gesamtsieg so aussichtsreich wie lange nicht.

Dass mit Andreas Wellinger, Karl Geiger und Pius Paschke drei Athleten hinter Weltcup-Dominator Stefan Kraft aus Österreich lauern, ist kein Zufall. Der Aufschwung ist in Zahlen ablesbar. In den ersten acht Wettbewerben gelangen schon zehn Podestplätze und damit bereits jetzt drei mehr als im gesamten vergangenen Winter zusammen.

Ein Thüringer ist neuer Co-Trainer

Die Gründe sind vielschichtig. So kehrten mit Ex-Bundestrainer Werner Schuster als neuem Nachwuchschef und dem Thüringer Ronny Hornschuh als neuem Co-Trainer zwei Experten nach Deutschland zurück. Zudem arbeiteten die Skispringer während der Vorbereitung im Windkanal intensiver denn je an der Flugtechnik. Auch diverse Regeländerungen sind wohl nicht von Nachteil gewesen. Hinzu kommt inzwischen eine simple Formel: Wenn es einmal läuft, dann läuft es eben.

So könnte tatsächlich der erste deutsche Gesamtsieg seit 22 Jahren gelingen. Aber dafür muss der Weltcup-Spitzenreiter bezwungen werden. Das wird der eigentliche Kraft-Akt.