Kommentar: Sprung aus dem Schatten

Dirk Pille zum Start der Special Olympics World Games in Berlin.

Olympia kennt jeder. Mit Paralympics bringen inzwischen die meisten den Sport mit körperlicher Behinderung in Verbindung. Aber Special Olympics – was ist das?

Spätestens in zehn Tagen wird sich das geändert haben. Dann muss man Sportfans nicht mehr erklären, dass es sich bei Special Olympics um die Spiele der Athleten mit geistiger Einschränkung handelt. Die World Games in Berlin – mit gut 7000 Teilnehmern aus 190 Ländern das größte Multi-Sportereignis in Deutschland seit Olympia 1972 in München – wird Special Olympics weithin sichtbar machen. Alle großen TV-Anstalten, die Internetportale und natürlich auch ihre Tageszeitung werden kommende Woche ausführlich berichten.

Dirk Pille Foto: Christoph Vogel

Es wird keinen großen Star-Rummel oder packende Wettkampfbeschreibungen geben. Geld und Einschaltquoten werden kaum eine Rolle spielen. In Berlin werden Menschen im Zentrum der Berichterstattung stehen, die trotz ihrer Handicaps aus Leidenschaft Sport treiben. Und dabei Erfolg haben wollen. Denn Special Olympics ist längst nicht mehr nur eine Spaßveranstaltung, bei der am Ende jeder ei­ne Medaille umgehängt bekommt. Heute sind die Athleten ehrgeizige Aktive, die im Konkurrenzkampf auf das Podest wollen.

Die Welt hat sich verändert. Auch die der behinderten Sportler. Sie müssen nicht mehr nur rund um die Uhr gepflegt werden. Sie sind selbstbewusste Menschen, die mit Unterstützung das Leben in ihre eigenen Hände nehmen. Und der Sport hilft sehr gut dabei.