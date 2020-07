Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Volles Stadion, teurer Spaß

Nein, absolut sicher wird ein Besuch in einem vollen Fußball-Stadion nicht sein. Auch wenn alle Fans einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Doch das Verlangen nach Jubel, Trubel, Heiterkeit ist riesig, egal wie teuer der Spaß am Ende wird.

Zehntausende Besucher vor einem Länderspiel oder einer Bundesliga-Partie zu testen – da stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Zudem überhaupt nicht garantiert werden kann, dass nicht der eine oder andere trotzdem infiziert ist und für eine Corona-La-Ola bei seinen Sitznachbarn sorgt.

Die Ideen für präventive Massentests sind vielfältig. Vor dem Bundesliga-Start bot Schalkes Fleisch-Baron Tönnies die Analyse des Profi-Speichels in seinen Schlachtlabors an. Hätte er mal lieber seine Arbeiter regelmäßig untersucht. Nun kommt DFB-Präsident Keller mit dem Vorschlag um die Ecke, dass sich jeder Zuschauer 48 Stunden vorher von einem Arzt aus einem der 25.000 Fußballvereine testen lässt.

Tests sind teuer. Vor allem, wenn man im Monat ein paar Spiele live sehen will. Die Krankenkassen zahlen 60 Euro an die Labore. Privat kostet es das Doppelte. Plus Eintrittskarte müsste der Fan auf einiges im Monat verzichten. Im besten Fall auf das Rauchen. Vorreiter Union Berlin will die Proben für die Fans bezahlen. Doch was wird mit Anhängern von klammen Clubs wie Carl Zeiss Jena oder Rot-Weiß Erfurt. Dann ist nur noch dort Stimmung, wo auch Geld ist.

Viel vernünftiger wäre es, zunächst nur ein paar tausend Fans einzulassen und so Abstand quasi zu garantieren. Dieses Risiko könnte man eingehen. Auch ohne Massentests.