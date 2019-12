Kommentar: Wiedersehen macht Freude

Und plötzlich ist der Schalter umgelegt. Auf einmal ist Suhl da wie eh und je. Die Mannschaft lebt. Mehr als das, sie spielt, als hätte es die neun Niederlagen zuvor nicht gegeben. Selbstbewusst, durchschlagskräftig, willensstark. Die Frage steht, warum erst jetzt?

Die Anhänger des VfB Suhl fragen sich das wohl noch immer. Die Spielerinnen nicht weniger. Für Claudia Steger ist es ein Rätsel gewesen. Wenn wir das wüssten, sagte sie. Die Hinrunde ist für den VfB eine gebrauchte. Die Saison aber ist keine verlorene, ebenso wenig für den Letzten wie für den punktgleichen Vorletzten aus Erfurt.

Manchmal reicht ein Funke. Mitunter genügt ein Punkt, um die Wende herbeizuführen. Manchmal ist es ein Erfolgserlebnis, das es bedarf, um den Glauben an sich zurückzugewinnen. Suhl baut darauf. Ob es dazu reicht, vom elften auf den achten Platz vorzustoßen, der noch zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, bleibt abzuwarten.

Gespielt hat die Mannschaft von Trainer Mateusz Jarczynski wie eine, die woanders als an letzter Stelle stehen müsste. Fest steht aber auch, dass sich die Erfurterinnen im Derby unter Wert verkauft haben. Sie besitzen vielleicht nicht das Team, das es mit dem Thüringer Rivalen aufnehmen kann, wenn der seine gesamte individuelle Qualität aufs Feld bringt. Sie sind aber in der Lage, einige in der Liga zu ärgern.

Obwohl die Ernüchterung am Samstag groß gewesen ist: Die mutigen Auftritte zuvor stützen die Hoffnung, dass es für Schwarz-Weiß im vierten Anlauf zum sportlichen Klassenerhalt reicht.

Am 14. März kommt es zum Wiedersehen mit Suhl, hoffentlich auch danach noch.

