Weißes Band in brauner Landschaft: Winterlich war es erst am Sonntag in Oberhof.

Meinung Kommentar zum Biathlon-Weltcup in Oberhof: Rotation wäre fair

Oberhof Sportchef Marco Alles über den neuen Anstoß der alten Diskussion um den Termin zu Jahresbeginn

Wenn das schaurige Wetter der letzten Tage am Rennsteig etwas Gutes hatte, dann ist es der neuerliche Anstoß der Termin-Debatte. Schon in der Vergangenheit hatte Oberhof immer mal wieder zaghaft versucht, den ungeliebten Weltcuptermin Anfang Januar loszuwerden. Bislang vergeblich, weil alle anderen Veranstalter abwinkten. Die Touristenloipen sind allerorts über den Jahreswechsel genauso voll wie die Hotelbetten. Da braucht man keine Biathlon-Veranstaltung. Zudem konnte sich der Weltverband stets darauf verlassen, dass die Massen trotz aller Wetterunbilden gut gelaunt in den Thüringer Wald strömen.

Sportchef Marco Alles Foto: Marco Schmidt / Erfurt

Diesen Beweis traten 53.000 Fans auch diesmal an. Sie ließen sich die Laune nicht verderben und sorgten drei Tage lang für Feierstimmung im Stadion und an der Strecke. Ihre Begeisterung ist wohl die größte Belohnung für die Organisatoren und Helfer. 800 Unermüdliche hatten unter teils widrigsten Bedingungen und mit jeder Menge Herzblut die Durchführung des Weltcups abgesichert. Dennoch stießen sie bei deutlichen Plusgraden, strömendem Regen, wegtauendem Schnee und durchziehenden Nebelbänken verständlicherweise an ihre Grenzen.

Die vergangenen Jahre haben bewiesen: Dieses Wetter ist kein Zufall, sondern wird in Mitteleuropa zu diesem Zeitpunkt in Zukunft die Regel sein. Der Weltverband ist nun gefordert, alte Gleise zu verlassen und seinen Wettkampfkalender ab 2027 anzupassen. Entweder mit ei­nem Tausch oder einer Rotation der Wettkampforte – das wäre die fairste Lösung. Oder auch mit dem Verschieben des ganzen Januar-Blocks um eine Woche nach hinten.

Dass schon ab Dienstag in Oberhof Dauerfrost herrschen und die Sonne vom blauen Himmel scheinen wird, zeigt auf, in welche Richtung es künftig gehen muss.