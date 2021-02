Kontinuierilich ging es beim FC Einheit Rudolstadt bergauf

Rudolstadt Der FC Einheit ist in der ewigen Tabelle des Thüringer Fußballes auf dem zwölften Platz gelandet

In Zusammenarbeit mit dem Sömmerdaer Andreas Kästner, Mitglied der Arbeitsgruppe (AG) „Archivwesen im TFV“ und Chef-Statistiker, der die Texte liefert, stellt der Thüringer Fußball-Verband gegenwärtig die Vereine vor, die die „Ewige Tabelle“ anführen. Mit Eintracht Sondershausen, dem SV Schott Jena und dem SC 03 Weimar rangieren drei altbekannte Teams in dieser Tabelle ganz vorn. Aus unserem Landkreis befindet sich in der 65 Mannschaften umfassenden Rangliste lediglich der FC Einheit Rudolstadt auf Platz zwölf mit 358 Spielen, von denen er 134 gewann und 147 verlor. 77-mal spielte man Remis.