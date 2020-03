Eisenach. In der Fußball-Kreisliga Westthüringen kommt ein Berkaer Spieler nach Feldverweis mit drei Spieltagen Sperre glimpflich davon.

Kopfnuss eines Berkaer Kickers bleibt ungestraft

Als der FC Eisenach II am 1. März das Spiel in der Fußball-Kreisliga beim SV Hainich Berka 3:2 gewann, spielte das Ergebnis im Nachgang nur eine Nebenrolle. Alles drehte sich um eine Kopfnuss, die ein Berkaer Verteidiger Eisenachs Spielertrainer Guido Kehr verpasste. Kehr musste mit einer blutenden Platzwunde am Kopf vom Feld, der Übeltäter mit einer Roten Karte, die er unmittelbar vor dieser Aktion bekommen hatte. Inzwischen ist klar, dass der Berkaer Spieler glimpflich davon kommt. Er muss, wenn der Spielbetrieb fortgesetzt wird, lediglich drei Partien zuschauen. Wie Staffelleiter Bertram Schreiber erklärte, wurde im Sonderbericht des Schiedsrichters nur die Szene, die nach dem Treffer zum 2:3-Endstand zur Roten Karte führte, beschrieben.

Da sei von einer verbalen Auseinandersetzung und einem „Streichler mit der flachen Hand“ die Rede. Schreiber stufte dies als Unsportlichkeit des Berkaers ein. Die anschließende Tätlichkeit desselben Spielers bleibt im Bericht von Referee Max Graf unerwähnt. Kehr gab zwar eine schriftliche Schilderung des Vorfalls ab, doch der Unparteiische hätte dies nicht bestätigt, so Schreiber.

„Deshalb hatte ich beim Strafmaß auch gar keinen anderen Spielraum“, so Schreiber. Dass dies beim FC Eisenach und speziell bei Guido Kehr für Verwunderung sorgte, versteht sich. Konfrontiert mit dem Urteil, muss der FCE-Spielertrainer erst einmal tief durchatmen und sagt: „Ein bisschen länger hätte die Sperre schon ausfallen dürfen, zumal er ein Wiederholungstäter ist.“