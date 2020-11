Kraftsdorf 03 in Kreisoberliga weiter erfolgreich

SG Gößnitz/Zehma

Blau-Weiß 90 Greiz1:1 (1:1)

Gößnitz. Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Dietmar Sengewald – der einstige Jenaer Europokal-Kicker hatte in der Woche freiwillig die Koffer gepackt – entführten die Greizer Blau-Weißen einen Punkt aus Gößnitz. Per 18 m-Flachschuss hatte der wieder als Spielertrainer fungierende David Himmer den Gast in Führung gebracht. Die Gößnitzer Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Stefan Hanusch glich per verwandeltem Elfmeter zum 1:1 aus.

SpG 1876 Gera-Pforten

RSV Altenburg1:0 (1:0)

Gera. Das Kellerduell entschieden die Pfortener hauchdünn mit 1:0 und schlossen nach Punkten zu den Altenburgern auf. Die rote Laterne brennt aber weiterhin im Erdbeerstadion. Die Skatstädter waren zunächst aktiver, taten sich aber in Sachen Durchschlagskraft in der Offensive äußerst schwer. In Führung ging die Zimmermann-Elf. Nach einer Eingabe von Oliver Pohl auf den zweiten Pfosten drückte dort Christian Heimann den Ball mit etwas Glück mit dem Knie über die Linie (37.). Nach Wiederbeginn steigerte sich der aufopferungsvoll kämpfende Gastgeber. Das mögliche 2:0 von Maik Rohse wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Altenburg besaß im gesamten Spiel nur eine klare Torchance, als ein Kopfball von Benjamin Ludwig gegen die Laufrichtung von Keeper Enrico Petzold nur knapp sein Ziel verfehlte.

FSV Meuselwitz

Kraftsdorfer SV 030:2 (0:0)

Meuselwitz. Kraftsdorf setzte seinen Aufwärtstrend fort, hatte allerdings Glück, dass Mario Höhmann per Heber für den FSV nur die Querlatte traf. Nach einer halben Stunde fand die Steinert-Elf besser in die Partie, versäumte es aber lange Zeit, die sich bietenden Konterchancen konsequent auszuspielen. So dauerte es bis zehn Minuten vor Abpfiff, ehe Routinier Christoph Ullrich nach einem Grundliniendurchbruch von Lukas Pätz zum 0:1 einköpfte (80.). Meuselwitz drängte auf den Ausgleich. Julian Strobl schoss aus Nahdistanz drüber. Auch der eingewechselte Spielertrainer Mirko Graf versiebte eine Großchance. Kurz vor Schluss machte Lukas Pätz nach einer Ecke per Kopfball gegen die Laufrichtung von Keeper Leon Sischka mit dem 0:2 alles klar.

SV Osterland Lumpzig

SG Eurotrink Kickers Gera4:2 (2:1)

Lumpzig. Eine geschlossene Mannschaftsleistung und der große Kampfgeist waren die Sieggaranten der Hofmann-Elf, die durch einen verwandelten Handelfmeter von Dominic Nitzsche in Führung ging. Per Foulstrafstoß glich Rick Fleischer für die Geraer aus. Dann verlängerte Michael Schulz einen Nowak-Freistoß mit dem Hinterkopf ins lange Eck zum 2:1 (16.).

Auch nach Wiederbeginn präsentierten sich die Hausherren giftig in den Zweikämpfen und beeindruckten Eurotrink damit, das nie richtig ins Spiel fand. Nadar Bakri erhöhte nach einer Plescher-Eingabe auf 3:1 (52.). Dann traf Jaroslav Jopa (72.), zumal die Gäste durch Robin Fleischer einen Elfmeter verschossen, den Osterland-Keeper Mohammed Aminu parierte (77.). Zwar verkürzte die Fleischer-Elf nach einem unnötigen Lumpziger Ballverlust durch Maik Scherzer noch auf 2:4 (79.). Mehr gelang nicht mehr.

SpG Thüringen Weida II

SV 1879 Ehrenhain II3:2 (2:1)

Wünschendorf. „Nachdem wir letzte Woche bei Eurotrink etwas Lehrgeld zahlen mussten, lief es heute wesentlich besser. Mit 13 Punkten liegen wir weit über Soll und sind mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden“, resümierte Gastgeber-Trainer Michael Pechmann. In einer ausgeglichenen Begegnung stellte zehn Minuten vor Schluss wieder einmal Philip Berthold seine Torjägerqualitäten unter Beweis. Nach einem Pfostentreffer traf er anschließend aus spitzem Winkel zum umjubelten 3:2 ins Netz - sein elftes Saisontor (80.), das zum vierten Dreier reichte.

SV 1924 Münchenbernsdorf

TSV 1880 Rüdersdorf1:1 (0:0)

Münchenbernsdorf. Die letzten drei Derbys waren allesamt an Rüdersdorf gegangen. Nach einer ersten Hälfte ohne große Höhepunkte agierten beide Teams nach Wiederbeginn etwas zielstrebiger. Nach einer flach nach innen gebrachten Ecke traf Daniel Böhme aus der Drehung zum 1:0 (55.). Ein Freistoß von Steffen Bottner an Freund und Feind vorbei ermöglichte den Rüdersdorfern wenig später den 1:1-Ausgleich (63.) Kurz vor Abpfiff sah Münchenbernsdorfs Marcel Perlt vom Geraer Referee Mirko Geidel in einem emotionalen Derby noch Gelb-Rot (89.).

BSG Wismut Gera II

SV Rositz0:2 (0:1)

Gera. „Nach drei Spieltagen waren wir noch am Tabellenende. So schnell ändert sich die Lage“, freute sich der Rositzer Trainer Martin Teuber über den fünften Sieg in Folge. Mit einem verwandelten Elfmeter brachte Kapitän Ron Baudach die Gäste in Führung. Der vor dem Strafstoß gefoulte Patrick Reichel hatte zwei weitere Treffer vor Augen. Die Geraer, die erneut ohne etatmäßigen Torwart auskommen mussten, trafen nach Wiederbeginn den Außenpfosten. Der eingewechselte Rositzer Robin Schulz, der gerade sechs Minuten auf dem Platz stand, machte mit seinem Treffer zum 0:2 (78.) alles klar.