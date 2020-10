Kreisoberliga: Drei gucken in die Sonne, Dolkowski netzt ein

Eigentlich waren beide Teams zufrieden mit der Punkteteilung. Nach einem rassigen Fight mit verteilten Chancen- und Spielanteilen wäre das 1:1 folgerichtig gewesen. Doch dann spielte die Sonne den Sport-Freunden Marbach einen Streich: Zwei Minuten vor Schluss waren drei Marbacher bei einem langen Ball des FC Borntal derart geblendet, dass sie ihn nicht klären konnten. In ihrem Rücken stand Dolkowski frei und traf zum Sieg für die favorisierten Gäste.

Schon beim Warmmachen die erste Hiobsbotschaft für die Gastgeber: Ihr torgefährlicher Spielgestalter Marc Janke, der nach einem Schlag auf den Fuß im Duell zuvor gegen Gebesee mit dem Training ausgesetzt hatte, signalisierte: Es geht nicht. „Das hat meinen Matchplan natürlich ziemlich durcheinander gewirbelt“, sagte Marbachs Trainer Frank Heinemann.

Dennoch war seine Mannschaft im ersten Durchgang die gefälligere. Ohne Janke fehlte jedoch im Angriffsdrittel die zündende Idee. Die hatten auch die Borntaler zunächst nicht parat, profitierten bei ihrem Führungstreffer nach einer Ecke aber von einem Stellungsfehler, sodass Rast leichtes Spiel hatte (20.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schafften es die Marbacher besser, ihr Spiel über die Flügel aufzuziehen. Hier hatte Heinemann beim Gegner eine Schwäche ausgemacht. So auch beim 1:1, als Scheler zu viel Zeit zum Flanken hatte und Hofer fand, der zunächst am Keeper scheiterte, aber im dritten Versuch zum Ausgleich traf.

Nun wurde es zunehmend ein offener Schlagabtausch, in der beide Teams gute Chancen hatten – so traf Borntals Friebel zweimal den Pfosten. Kurz bevor die Gäste mit einem Wechsel Zeit von der Uhr nehmen wollten, bescherte ihnen Dolkowski doch noch die drei Punkte. „Ich denke, die Meisterschaft wird zwischen Kölleda, Union und Borntal entschieden“, meinte Heinemann.

Blau-Weiß 52/Eintracht – SV 1916 Großrudestedt 1:0

Eine Stunde lang physisch und spielerisch ganz nach dem Geschmack ihres Trainers Holger Gremler präsentierten sich die Kicker von Blau-Weiß 52/Eintracht im Duell mit den aufgrund ihres starken Saisonstarts eigentlich favorisierten Großrudestedtern. „Allein die Chancenverwertung muss ich bemängeln“, sah Gremler, wie sein Team einige Hochkaräter auf der Strecke ließ. So hieß es durch Ali Cheblis Tor nach Schroot-Assist (21.) lediglich 1:0. Und wie so oft, erwachte der Gegner plötzlich in Unterzahl nach Gelb-Rot für Krause (54.) und kam seinerseits zu klaren Chancen. „Da hatten wir Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren, aber das Glück hatten wir uns vorher erarbeitet“, so Gremler.

FC Union Erfurt – FC Gebesee 1921 4:1

25 Minuten lang hielt Aufsteiger FC Gebesee mit den Unionern gut mit und brachte sie mit langen Bällen in Verlegenheit. Doch nachdem erst Früh nach Foul am guten Fauvin vom Punkt traf (25.) und Kefete nachlegte (30.), war die Spielkontrolle zusehends beim Meisterschaftsanwärter. Der hatte mit Hoffmann und Früh zwei clevere Torjäger in den Reihen, die in Hälfte zwei erhöhten (48., 56.). Schmidt verkürzte zwischenzeitlich für Gebesee mit überlegtem Schuss von der Strafraumgrenze (50.). Kämmer verletzte sich kurz vor Schluss. Der FC Union wünscht ihm rasche Genesung.

TSV Kerspleben – SG Kölleda/Leubingen 0:4

Ganze acht Stammkräfte fehlten Kersplebens Trainer Jan Niedlich im Duell mit den weiter verlustpunktfreien Kölledaern. Dennoch hielt seine „verstärkte A-Jugend“ besser mit, als es der 0:4-Endstand glauben macht. „Leider hat der Schiri seinen Assistenten beim 0:1 trotz Abseits überstimmt, während unser 1:3 kurz nach der Pause eigentlich regulär war, aber nicht gegeben wurde“, haderte Niedlich. Nach Hamianis Doppelpack (17., 42.) und Vargas Elfmeter (45.) hieß es 0:3. Der TSV hatte nach der Pause direkt vier gute Chancen, Vargas zweiter Elfer (51.) war die Entscheidung.

TSG Stotternheim – Erfurter Kickers 5:2

Lange Zeit agierte die TSG Stotternheim im Heimspiel gegen Aufsteiger Erfurter Kickers verhalten und lag nicht zu Unrecht gegen im Konter gefällige Gäste mit 0:1 zurück. „Die zweite Halbzeit war aber nahezu perfekt von uns“, lobte TSG-Coach Olaf Sello seine Mannen, die als fleischgewordene Pressingmaschine den Gegner nach der Pause erdrückten. Stotternheims Bester Ehmer glich aus (58.), bis zur 83. Minute folgten vier weitere Treffer seines Teams. Das schönste Tor des Tages gelang indes Barcic für die Kickers, per Freistoß in den Winkel zum 5:2-Endstand (90.).

VfB Grün-Weiß – SG Vieselbach/Azmannsdorf 2:3

Es war eines dieser Spiele, die sich statistisch nicht erklären lassen. Hier ein selbstbewusstes Team, das sich unzählige Chancen erspielt. Da ein Gegner, der mit Defensive und Effizienz irgendwie Zählbares ergattern will. Am Ende siegte der bis dato Letzte Vieselbach gar mit 3:2 und fügte konsternierten Grün-Weißen die erste Pleite zu. Die Platzherren zählten in Durchgang eins zehn Riesen, von denen sie nur zwei nutzten. Ein abgefälschter Schuss brachte das 2:1, und als Grün-Weiß mit Gelb-Rot und Verletzung nur noch zu neunt spielen konnte, drehten die Gäste das Spiel.

Concordia Riethnordhausen – SG Buttstädt/Großbrembach 2:1

Sowohl Riethnordhausen als auch Buttstädt hatten nach drei Spielen erst einen Punkt gesammelt. Das sah man den Kontrahenten an, die Verkrampfung löste sich während der gesamten 90 Minuten nicht. „Das war nicht besonders ansehnlich“, gestand Nurzens Trainer Nils Pfeifer. Ihm war’s egal, denn seine Concorden gewannen 2:1. Erst traf Marcus Birchner präzise von der Strafraumkante (13.), dann Ramon Pfeifer per Kopf nach Freistoß (70.). Den Verwaltungsmodus der Einheimischen bestrafte Blaurock mit Schuss ins lange Eck (82.), zu mehr reichte es aber nicht.