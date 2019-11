1. FC Altenburg - BSG Wismut Gera II 3:1 (1:1)

Mit dem 3:1-Erfolg gegen die Wismut-Reserve zogen die Altenburger in der Tabelle an den Geraern vorbei. Durch einen direkt verwandelten Freistoß von Zwesper ging die Köster-Elf in Führung (16.). Noch vor der Pause glich Ibrahim für die personell erneut stark ersatzgeschwächten Gäste zum 1:1 aus (39.). Nach Wiederbeginn bekamen die Skatstädter Oberwasser. Härtel (62.) und Zwesper per Elfmeter (74.) machten den Gastgeber-Erfolg perfekt. Kurz vor Schluss sah ein Wismut-Kicker noch Gelb-Rot (85.).

FSV Meuselwitz - SV Osterland Lumpzig 1:1 (0:1)

In Meuselwitz entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung. Der Tabellendritte traf in der Anfangsphase nur die Latte und geriet gar in Rückstand, als Kießling nach Vorarbeit von Sporbert einen Musterkonter zum 0:1 abschloss (25.). Anschließend sah FSV-Torjäger Strobl nach einem Frustfoul Rot (29.). Auch in Unterzahl blieben die Meuselwitzer nach der Halbzeit spielbestimmend. Mehrfach war man dem Ausgleich nahe. Die Osterländer spielten ihre Konter nicht mehr konsequent aus. Kurz vor Schluss gelang Butowski das umstrittene 1:1, weil zuvor Lumpzigs Torwart Aminu im Anschluss an eine Ecke im Luftduell körperlich hart attackiert wurde und dabei den Ball fallen ließ. Referee Teichmann (Altenburg) ließ das Spiel aber weiterlaufen. Anschließend gingen dem Lumpziger Schlussmann die Nerven durch, der deshalb mit Rot vom Platz flog (90.)

SV Blau-Weiß Niederpöllnitz - SV Rositz 6:0 (3:0)

Spitzenreiter Niederpöllnitz schwebt weiter auf der Woge des Erfolgs. Bisher hatte Gegner Rositz in zwölf Partien 16 Gegentreffer kassiert. Diesmal waren es binnen 90 Minuten gleich sechs. Mit einem abgefälschten Freistoß sorgte Menzel für die frühe Führung (3.). Lukas Müller erhöhter per Schlenzer ins lange Eck auf 2:0 (13.). Die Blau-Weißen ließen nicht locker. Einen Volleyknaller versenkte Menzel im Dreiangel (35.). Rositz versteckte sich nicht, war aber in den entscheidenden Situationen nicht clever genug. Erst in der Schlussviertelstunde schlug die Schmidt-Elf noch dreimal zu. Blinde im Nachsetzen (76.) und noch ein Doppelpack von Lukas Müller (83., 87.) schraubten das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe.

SG Gera-Pforten - SV 1924 Münchenbernsdorf 2:1 (0:1)

In Liebschwitz erwischte Schlusslicht Münchenbernsdorf den besseren Start. Zimmermanns Führungstor nach einer Viertelstunde war hochverdient. Gastgeber Pforten kam trotz guter Besetzung mehr als eine halbe Stunde nicht richtig in die Zweikämpfe und hatte Glück, dass die Münchenbernsdorfer bei zwei Lattentreffern binnen Sekunden nicht auf 0:2 erhöhten (38.). Nach Wiederbeginn war bei der Brümmer-Elf wenigstens der Siegeswillen erkennbar. Nach Vorarbeit von Heimann glich Pohl zum 1:1 aus (52.). Weitere klare Gelegenheiten konnten sich die Pfortener lange Zeit nicht erspielen. Einen Unger-Elfmeter lenkte Gäste-Torwart Benjamin Kampe per Glanztat an den Pfosten (78.). Zwei Minuten später aber doch das 2:1. Ungers scharfe Eingabe verwertete Hertel per Kopf (80.). Max Hesses vergebene Großchance (86.) bescherte den Geraern eine umkämpfte Schlussphase. Die drei Punkte verbuchte man etwas glücklich.

TSV 1880 Rüdersdorf - SV Elstertal Bad Köstritz 2:3 (2:2)

Mit dem Dreier in Rüdersdorf rückten die Bierstädter auf Rang zehn nach vorn. Anfangs taten sich die Köstritzer schwer. Nach einem weiten Ball verwandelte Beuchel eine Eingabe zum 1:0 für den TSV (5.). Postwendend glich die Böttcher-Elf aus. Wünschs Flanke schloss Routinier Gröst mit dem 1:1 ab (7.). Wenig später führten die Gäste sogar. Nach einem Foul an Gröst im Strafraum verwandelte Halavac den fälligen Elfmeter zum 1:2 (15.). Nach weiteren verheißlungsvollen Möglichkeiten hüben wie drüben besorgte Beuchel mit seinem zweiten Tor des Tages den 2:2-Ausgleich (40.). Nach Wiederbeginn nahmen Hektik und Nervosität auf beiden Seiten zu. Ins Schwarze trafen nur noch die Köstritzer. Nach einem Einwurf von Halavac setzte sich Welzer geschickt durch und markierte den Siegtreffer der Gäste - 2:3 (67.). Den wertvollen Vorsprung verteidigten die Elstertaler mit Mann und Maus.

SV Roschütz - SV Blau-Weiß 90 Greiz 7:0 (5:0)

In Roschütz läuft es wieder. Gegen die Greizer, die in der Vorwoche noch Gößnitz mit 6:2 deklassierten, gab es einen 7:0-Kantersieg. Wie schon in der Vorwoche trugen sich Gehrt, Friedemann und Szuppa in die Torschützenliste ein. Schon zur Halbzeit führten die Geraer mit 5:0. Gehrt hatte mit einem verwandelten Elfmeter den Torreigen zeitig eröffnet (4.). Friedemann dreimal in den ersten 45 Minuten (12., 25., 40.) und Szuppa (17., 70., 78.) stellten ihren Torhunger eindrucksvoll unter Beweis. Trotz Personalnot wird mit den Roschützern auch in Zukunft zumindest als Favoritenschreck zu rechnen sein.

FSV Gößnitz - SV Schmölln 1913 1:4 (0:1)

In Gößnitz sahen die 180 Zuschauen ein umkämpftes Derby auf Kunstrasen. Nach einem Foul von Bahr an May verwandelte Neumaier den Elfmeter nach einer guten halben Stunde zur Schmöllner Führung (34.). Gößnitz ließ sich davon nicht beeindrucken. Ärgerlich und unnötig vor allem dann die gelb-rote Karte für Stenzel wegen doppelten Meckerns (57.). In Überzahl konnten die Knopfstädter zunächst ihre Großchancen nicht nutzen. Auf Neumaier war aber Verlass, als der Routinier das 0:2 erzielte (81.). Hanuschs 1:2-Anschluss nach Zuspiel von Korb (82.) beantwortete Neumaier umgehend mit seinem dritten Streich (83.). Im Minutentakt ging es mit den Treffern zwar nicht weiter. May setzte in der Nachspielzeit aber dennoch den 1:4-Schlusspunkt (90.+1).

SG Eurotrink - Kraftsdorfer SV 03 6:2 (2:2)

Nach dem torlosen Remis gegen Lumpzig in der Vorwoche versuchten sich die Eurotrink-Kicker diesmal mit mehr Glück auf dem Kunstrasen am Steg. Das 1:0 durch Rick Fleischer nach einem ansehnlichen Spielzug (4.) ließ die Kraftsdorfer unbeeindruckt. Undiszipliniertheiten der Gastgeber-Viererkette bestraften Ullrich (6.) und Böhnstedt (12.) mit zwei KSV-Toren. Jozwiaks 2:2 per Kopf im Anschluss an eine Kampe-Flanke (15.) setzte alles auf Null. In der zweiten Hälfte ließen bei den Kraftsdorfern die Kräfte nach. Eurotrink ließ den Ball geschickt laufen. Scherzer per Elfmeter (59.) und nochmald Jozwiak (66.) schossen die jungen Geraer mit 4:2 in Front, bevor die Gäste-Kicker Schönfeld mit Rot (69.) und Maisel mit Gelb-Rot (73.) vorzeitig zum Duschen mussten. In Unterzahl war für die Steinert-Elf nichts mehr zu holen. Die Einwechsler Altheide - bereits mit seinem sechsten Joker-Tor (80.) - und Weise (87.) schraubten das Ergebnis noch auf 6:2 in die Höhe.